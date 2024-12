Veja como fazer bolão da Mega da Virada 2024

O final de ano está chegando e com ele vem a tão sonhada Mega da Virada. A Caixa Econômica Federal informou que o concurso 2.810 da Mega-Sena irá pagar um prêmio estimado de R$ R$ 600 milhões , o maior da história. Para quem quer aumentar as chances de ganhar o montante, é possível jogar no formato de bolão.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Como fazer um bolão para a Mega da Virada 2024?

Reúna amigos, familiares ou colegas da empresa para fazer um bolão na Mega da Virada e aumentar as possibilidades de ganhar. Estando em grupo, é possível concorrer com mais jogos ou com mais números do que na aposta individual.

Para participar do bolão oficial, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Caso a pessoa não consiga um grupo, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Existe um número máximo de cotas para o bolão?

Os bolões têm preço mínimo de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. Cada aposta em grupo precisa ter, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. Também só é permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.

Até quando posso apostar na Mega da Virada 2024?

As apostas vão até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorre também no dia 31, às 20h.

Posso fazer o bolão pela internet?

É possível participar de um Bolão CAIXA pela internet, por meio do portal loteriasonline.caixa.gov.br ou do aplicativo Loterias CAIXA. Os bolões vendidos online são organizados pelas lotéricas e oferecem a mesma segurança das apostas presenciais. Cada participante recebe um recibo individual de cota, essencial para resgatar sua parte do prêmio.

Ao acessar o portal ou o app, o apostador pode escolher cotas de lotéricas próximas à sua localização ou selecionar uma lotérica de preferência. O pagamento é realizado com cartão de crédito ou PIX, e o valor mínimo para compras online é de R$ 30 para quem não possui conta no banco. Os valores das apostas podem ser consultados nas lotéricas ou no site.

Como apostar na Mega da Virada sozinho?

Para apostar sozinho na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória, através do recurso Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada e podem ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como nas mais de 13 mil lotéricas em todo o país, mas também o aplicativo Loterias Caixa (disponível para IOS e Android), além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas do banco.