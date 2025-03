Isenção do IR: o que acontece com quem ganha entre R$ 5 e R$ 7 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta terça-feira, 18, o projeto de lei (PL) que prevê a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês a partir de 2026.

Se o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional ainda este ano, a partir de 2026, quem ganha até R$ 5 mil por mês não precisará mais pagar Imposto de Renda. Atualmente, a faixa de isenção é limitada a R$ 2.259,20.

A proposta também prevê um desconto parcial para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, o que aumentará a renda líquida do trabalhador ao reduzir o valor do imposto descontado.

Quem vai ser beneficiado com a isenção do imposto de renda?

De acordo com estimativas, cerca de 10 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados com a nova isenção. Somando-se aos 10 milhões de pessoas que já foram beneficiadas pelas mudanças de 2023 e 2024, o total de beneficiados chega a 20 milhões de pessoas que deixarão de pagar Imposto de Renda desde o início da atual gestão do Governo Federal, em 2023.

Com essa medida, aproximadamente 90% dos brasileiros que pagam Imposto de Renda (mais de 90 milhões de pessoas) estarão na faixa de isenção total ou parcial. Além disso, 65% dos contribuintes que declaram Imposto de Renda de Pessoa Física (equivalente a 26 milhões de pessoas) serão totalmente isentos, segundo informações do governo.

Quem recebe entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 por mês terá um desconto progressivo no Imposto de Renda, o que significa pagar menos imposto do que atualmente. A isenção será parcial, com descontos graduais que diminuem conforme a renda do trabalhador.

Confira a tabela de descontos do IR que deve valer a partir de 2026: