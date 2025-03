Quando começa a declaração do Imposto de Renda 2025? Receita Federal divulga regras na quarta-feira

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda em 2025 deve ter início no dia 17 de março. Na próxima quarta-feira, 12, a Receita Federal irá divulgar as regras de declaração deste ano.

Para a declaração de IR, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis ao longo do ano, incluindo 13º salário e outros rendimentos. A Receita irá divulgar esses valores, assim como outros critérios de obrigatoriedade da declaração, que poderão ser ajustados em relação aos do ano passado.

Geralmente, a Receita libera o programa gerador da Declaração de Imposto de Renda (IR) no mesmo dia que inicia o prazo da entrega, ou seja, dia 17 de março. Já a data final para declarar o Imposto de Renda é sempre no final de maio, dia 31.

Isenção

A Receita também ajustou, no ano passado, a tabela de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que servirá de base para a declaração deste ano. Por essa tabela, o teto de isenção passou para R$ 2.259,20 mensais.

No entanto, para alcançar quem ganhava dois salários mínimos no ano passado, o governo passou a usar um desconto automático simplificado, de R$ 564. Assim, na prática, quem ganhava até R$ 2.824,00 mensais deixou de pagar IR.

Tabela do Imposto de Renda 2025

Veja abaixo as faixas de renda e as respectivas alíquotas: