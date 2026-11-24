Agentes de IA, novas competências e cultura: o que deve mudar no trabalho em 2027 (Magnific)
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16h44.
Três em cada quatro profissionais brasileiros usaram inteligência artificial no trabalho nos últimos 12 meses. O dado é da Pesquisa Global Hopes and Fears 2026, da PwC, divulgada em 12 de novembro, que ouviu 49.364 pessoas em 48 países e regiões. Na média global, o índice é de 64%.
Com o uso em expansão, estudos recentes ajudam a mapear o que deve ganhar força nas rotinas de trabalho em 2027. Três movimentos aparecem com mais frequência: o reconhecimento do uso de IA, a gestão de equipes com agentes e a requalificação de competências.
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Entre os brasileiros, 36% usam IA generativa todos os dias, contra 22% na média global, segundo a PwC. Ainda assim, apenas 15% citam o uso eficaz da IA entre os comportamentos mais valorizados no trabalho. A prevenção de erros e a minimização de riscos foram lembradas por 30%.
Os números apontam uma distância entre o que os profissionais já fazem com a tecnologia e o que as empresas reconhecem como bom desempenho.
O Work Trend Index, da Microsoft, descreve o avanço de empresas que combinam equipes humanas e agentes de IA. A edição de 2025 apresentou o chefe de agentes, profissional que cria, delega tarefas e gerencia esses sistemas. Na edição de 2026, a Microsoft informa que quase seis em cada dez colaboradores já produzem trabalhos que não conseguiriam fazer um ano antes.
O estudo também mostra onde está o maior peso da adoção. Fatores organizacionais, como cultura corporativa e gestão, respondem por 67% do impacto, e os individuais, por 32%.
Para gestores, o relatório de 2025 propõe uma nova métrica: a proporção entre humanos e agentes. Ela busca orientar quantos agentes cada função e cada tarefa demandam.
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O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, ouviu mais de mil empregadores em 55 economias e projeta que 39% das competências essenciais mudem até 2030. Os empregadores esperam a criação de 170 milhões de funções e o fim de 92 milhões, com saldo positivo de 78 milhões.
Entre as habilidades em alta estão IA e big data, ao lado de pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, curiosidade e aprendizado contínuo. O AI Jobs Barometer 2025, da PwC, que analisou cerca de 1 bilhão de anúncios de vagas, aponta ainda um prêmio salarial de 56% para profissionais com habilidades em IA em relação a colegas da mesma função.
Entre as opções para quem busca acompanhar essas mudanças estão os MBAs, que permitem aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional.
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Os estudos reunidos apontam três frentes: o reconhecimento do uso eficaz da IA nas empresas, a organização de equipes com agentes e a renovação de competências. As próximas edições dos levantamentos da PwC, da Microsoft e do Fórum Econômico Mundial permitirão verificar como esses indicadores evoluem.
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