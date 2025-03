'Nosso foco é mirar as pessoas que têm renda superior a R$ 1 milhão por ano', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 18, que o governo mira as pessoas com renda superior a R$ 1 milhão por ano para compensar a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas com rendimentos de até R$ 5 mil.

Segundo ele, quando a tributação mínima das pessoas de alta renda não totalizar 10% será necessária uma complementação. Haddad ainda afirmou que essa tributação mínima valerá para pessoa com renda anual de até R$ 600 mil e haverá uma “escadinha” de tributação com foco nas pessoas com renda anual de R$ 1 milhão.

“Quando a tributação não chega a 10% você pede para a pessoa complemente até essa alíquota”, disse.

Segundo Haddad, essa tributação não alcançará letras e investimentos que são isentos e que o projeto de lei detalhará que aplicações continuarão livres de impostos.

“Essa isenção beneficia 10 milhões de trabalhadores e leva para 20 milhões o número de trabalhadores isentos. Por outro lado, a tributação alcança pouco mais de 100 mil pessoas”, disse.