IR 2026: prazo para declaração começa amanhã — como se preparar?

A declaração do Imposto de Renda 2026 chegou. Nesta segunda-feira, 23, a Receita Federal liberou a entrega da documentação. Os contribuintes podem optar por preencher o formulário manualmente ou usar a versão pré-preenchida, que também é disponibilizada a partir de hoje.

Para quem quiser a modalidade manual, já pode se adiantar e ir preenchendo as informações -- entretanto, elas só poderão ser enviadas a partir de amanhã.

Mas, seja qualquer uma das opções, é fundamental reunir todos os documentos necessários, incluindo informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis como saúde, educação e aluguel, além de registros de bens, dívidas, investimentos e doações.

Os informes funcionam como um “espelho” dos rendimentos obtidos pela pessoa física ao longo de um ano-calendário — no caso, 2025. E atenção: fontes pagadoras, como empregadoras ou instituições financeiras (bancos, corretoras, fintechs) precisavam enviar os documentos até 27 de fevereiro.

Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros nas informações prestadas, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento.

A obrigação de enviar o informe de rendimentos decorre de Instrução Normativa da Receita Federal, e o seu descumprimento sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades.

Onde declarar o IR 2026?

O passo a passo para fazer a declaração manual ou pelo programa da Receita é simples:

Baixe o programa pelo site da Receita Federal

Faça login com CPF e senha Gov.br (nível prata ou ouro).

Inicie a declaração, escolhendo “Nova” e preenchendo os dados solicitados (ou optando pela pré-preenchida)

Cheque todas as informações cuidadosamente, conferindo valores e documentos.

Valide a declaração com a ferramenta do programa para identificar possíveis erros.

Envie a declaração à Receita Federal e aguarde a confirmação.

Como aumentar a conta Gov.br para prata ou ouro?

Para ter acesso a serviços mais completos — como a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda — é necessário ter uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Quem ainda está no nível bronze pode fazer o upgrade de forma relativamente simples por meio de validações adicionais de identidade.

O processo é gratuito e leva poucos minutos, mas faz diferença: contas com nível prata ou ouro têm acesso a mais serviços digitais e menos restrições — além de maior segurança no uso das informações.

Uma das principais formas de elevar a conta para o nível prata é pelo reconhecimento facial no aplicativo Gov.br. Nesse processo, o sistema compara a foto tirada pelo usuário com a base de dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aumentando o grau de confiabilidade da conta.

Outra alternativa é a validação via internet banking de um banco credenciado, que confirma os dados pessoais a partir das informações já verificadas pela instituição financeira — nesse caso, pode ser necessário habilitar o recebimento de códigos por SMS no banco.

Enquanto o nível prata já permite o acesso a boa parte dos serviços, o ouro pede uma verificação com maior grau de segurança. Isso pode ser feito, principalmente, de três formas:

Reconhecimento facial com base na Justiça Eleitoral (TSE): o aplicativo Gov.br compara a foto do usuário com os dados biométricos da base do título de eleitor, que tende a ser mais completa que a da CNH.

o aplicativo Gov.br compara a foto do usuário com os dados biométricos da base do título de eleitor, que tende a ser mais completa que a da CNH. Validação pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN): o usuário pode usar o app para ler o QR Code do documento e confirmar seus dados.

o usuário pode usar o app para ler o QR Code do documento e confirmar seus dados. Certificado digital: quem possui um certificado digital de pessoa física compatível com a ICP-Brasil pode utilizá-lo para validar a identidade.

Só posso entregar a declaração pelo programa?

Além do programa para computador, a declaração também poderá ser feita pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma, no entanto, exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Por que optar pela pré-preenchida?

O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. No entanto, embora a declaração pré-preenchida reduza o risco de erros, ela não garante que todas as informações estejam completas ou corretas. Por isso, também é necessário revisão.

A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. Dentre esse número, 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.

Até quando vai a declaração?

A declaração começa nesta segunda-feira, 23, às 8h, e vai até às 23h59 do dia 29 de maio.

Quem não entregar no prazo, o que acontece?

Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estará sujeito a multa, que varia de acordo com o valor do imposto devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74, enquanto o teto pode chegar a 20% do imposto que deixaria de ser pago.

Mesmo que o contribuinte não tenha imposto a recolher, a multa mínima ainda se aplica. Além disso, o atraso aumenta o risco de acréscimos de juros e pode gerar problemas futuros junto à Receita Federal, como restrições no CPF ou dificuldades em declarações subsequentes.

Quem é obrigado a declarar?

Ficam obrigados a declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (antes era R$ 33.888,00).

Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00.

Teve ganho de capital sujeito à incidência do imposto.

Realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto.

Tem atividade rural com receita bruta acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos.

Tem posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800.000.

Passou à condição de residente no Brasil.

Optou pela isenção do GCAP na venda de imóvel residencial em até 180 dias.

Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior pela pessoa física.

Tinha, em 31/12, titularidade de trust regido por lei estrangeira.

Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior.

Recebeu lucros ou dividendos no exterior.

O que tem que ser declarado no IR?

No Imposto de Renda, é necessário declarar basicamente tudo que impacta seus rendimentos, bens e obrigações financeiras. Entre os principais itens estão:

Rendimentos tributáveis – salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (como CDB, fundos e ações).

salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (como CDB, fundos e ações). Rendimentos isentos e não tributáveis – indenizações, algumas poupanças, lucros e dividendos de empresas.

indenizações, algumas poupanças, lucros e dividendos de empresas. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva – juros sobre capital próprio, investimentos com recolhimento de IR na fonte, alguns ganhos de capital.

juros sobre capital próprio, investimentos com recolhimento de IR na fonte, alguns ganhos de capital. Bens e direitos – imóveis, veículos, terrenos, contas em bancos, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior).

imóveis, veículos, terrenos, contas em bancos, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior). Dívidas e ônus – financiamentos, empréstimos, empréstimos pessoais que ainda não foram quitados.

financiamentos, empréstimos, empréstimos pessoais que ainda não foram quitados. Despesas dedutíveis – gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à previdência oficial e privada, despesas com dependentes.

gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à previdência oficial e privada, despesas com dependentes. Doações e contribuições – doações incentivadas a fundos de cultura, fundos de infância e adolescência, e outras previstas na lei.

Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.

Confira, abaixo, as principais datas

13 de março de 2026 – publicação da Instrução Normativa nº 2.312 , com as regras do imposto de renda.

19 de março de 2026 – liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – i nício do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita. Também fica disponível a declaração pré-preenchida.

27 de março de 2026 – início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela , e entrar no primeiro lote de restituição .

29 de maio de 2026 (último minuto) – prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Restituições

Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto