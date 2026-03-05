Imposto de Renda 2026: nova faixa de isenção já vai valer este ano?

Com a aproximação do prazo para a declaração do Imposto de Renda (IR) 2026, uma das dúvidas mais comuns entre os contribuintes é se a ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 5.000 por mês já valerá neste ano. Apesar da medida ter sido anunciada pelo governo em 2025, ela ainda não se aplica à declaração entregue agora. Isso porque o Imposto de Renda declarado em 2026 considera os rendimentos recebidos ao longo do ano passado, período em que a nova regra ainda não estava em vigor.

Na prática, a ampliação da faixa de isenção só terá impacto nas declarações feitas em 2027, referentes ao ano-calendário de 2026. Você lembra como vai ficar a nova tabela? Explicamos abaixo.

Imposto de Renda 2026: ganhos de 2025 precisam ser declarados (Arte/Exame)

A nova regra prevê isenção para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5.000, incluindo empregados com carteira assinada (CLT), servidores públicos, além de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de regimes próprios de previdência.

Para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês, o governo prevê uma redução gradual do imposto retido na fonte. Já para rendimentos acima desse valor, permanece em vigor a tabela progressiva atual, cuja alíquota máxima é de 27,5%.

Imposto de Renda 2026

As regras da declaração do Imposto de Renda 2026 serão anunciadas em 16 de março. A Receita Federal divulgará o prazo de entrega, o calendário de restituições, os critérios de obrigatoriedade e eventuais mudanças nas normas.

A expectativa é que as regras sigam o modelo adotado na declaração anterior. Os contribuintes poderão acompanhar o anúncio às 10h, em transmissão ao vivo no canal do Ministério da Fazenda no YouTube, ou conferir as atualizações no site oficial da Receita Federal.

Nos últimos anos, a Receita Federal tem priorizado a declaração pré-preenchida, modelo que importa automaticamente dados enviados por empresas, bancos, corretoras e planos de saúde. A medida busca reduzir inconsistências nas informações e acelerar o processamento e o pagamento das restituições.

Quem deve declarar este ano?

Se os parâmetros do ano passado forem mantidos, estará obrigado a declarar o Imposto de Renda quem, em 2025:

recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano (R$ 2.824,01 por mês); teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil ; obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos; realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil no ano ou teve lucro sujeito à tributação; possuía, em 31 de dezembro , bens e direitos com valor total superior a R$ 800 mil ; registrou receita bruta acima de R$ 169.440 em atividade rural.



Para entender detalhadamente o que deve ser declarado, os prazos previstos para a entrega e quais despesas podem ser deduzidas, confira a matéria completa aqui.