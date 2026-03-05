Imposto de Renda 2026: nova faixa de isenção já vai valer este ano?

Colaboradora na Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 14h12.
Com a aproximação do prazo para a declaração do Imposto de Renda (IR) 2026, uma das dúvidas mais comuns entre os contribuintes é se a ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 5.000 por mês já valerá neste ano. Apesar da medida ter sido anunciada pelo governo em 2025, ela ainda não se aplica à declaração entregue agora. Isso porque o Imposto de Renda declarado em 2026 considera os rendimentos recebidos ao longo do ano passado, período em que a nova regra ainda não estava em vigor.
Na prática, a ampliação da faixa de isenção só terá impacto nas declarações feitas em 2027, referentes ao ano-calendário de 2026. Você lembra como vai ficar a nova tabela? Explicamos abaixo.
A nova regra prevê isenção para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5.000, incluindo empregados com carteira assinada (CLT), servidores públicos, além de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de regimes próprios de previdência.
Para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 por mês, o governo prevê uma redução gradual do imposto retido na fonte. Já para rendimentos acima desse valor, permanece em vigor a tabela progressiva atual, cuja alíquota máxima é de 27,5%.
As regras da declaração do Imposto de Renda 2026 serão anunciadas em 16 de março. A Receita Federal divulgará o prazo de entrega, o calendário de restituições, os critérios de obrigatoriedade e eventuais mudanças nas normas.
A expectativa é que as regras sigam o modelo adotado na declaração anterior. Os contribuintes poderão acompanhar o anúncio às 10h, em transmissão ao vivo no canal do Ministério da Fazenda no YouTube, ou conferir as atualizações no site oficial da Receita Federal.
Nos últimos anos, a Receita Federal tem priorizado a declaração pré-preenchida, modelo que importa automaticamente dados enviados por empresas, bancos, corretoras e planos de saúde. A medida busca reduzir inconsistências nas informações e acelerar o processamento e o pagamento das restituições.
Se os parâmetros do ano passado forem mantidos, estará obrigado a declarar o Imposto de Renda quem, em 2025:
Para entender detalhadamente o que deve ser declarado, os prazos previstos para a entrega e quais despesas podem ser deduzidas, confira a matéria completa aqui.