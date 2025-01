IPVA 2025 no PR: veja calendário, como consultar e pagar o imposto

As datas de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 no Paraná já foram divulgadas, com início marcado para segunda-feira, 20. Os pagamentos variam de acordo com um calendário específico que muda conforme o final da placa do veículo.

O IPVA é um imposto estadual, cobrado anualmente, cuja alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%, conforme o valor do veículo (Tabela FIPE). Todas as pessoas que possuem veículos devem pagar esse imposto anualmente.

Quando Começa o Pagamento do IPVA 2025 no PR?

O pagamento do IPVA inicia-se no dia 20 de janeiro de 2025, com as datas de vencimento variando conforme o último número da placa do veículo. O calendário de vencimentos é o seguinte:

Final da Placa Cota Única com Desconto de 6% 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 1 e 2 20/01 20/02 20/03 22/04 20/05 3 e 4 21/01 21/02 21/03 23/04 21/05 5 e 6 22/01 24/02 24/03 24/04 22/05 7 e 8 23/01 25/02 25/03 25/04 23/05 9 e 0 24/01 26/02 26/03 28/04 26/05

Como Pagar o IPVA 2025 no PR?

O pagamento do IPVA pode ser feito de várias maneiras:

Online : As guias de pagamento devem ser emitidas pelo portal da Secretaria da Fazenda do Paraná (SEF-PR). Não serão enviadas guias pelos correios.

Parcelamento : O imposto pode ser parcelado em até cinco vezes sem juros, com vencimentos mensais, ou em até doze vezes com acréscimos se pago no cartão de crédito.

Pix : O pagamento também pode ser realizado via Pix, utilizando o QR Code gerado na guia.

Os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou usar o aplicativo "Serviços Rápidos" da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, para gerar as guias necessárias.

Formas de Pagamento

Neste ano, o imposto pode ser pago de diferentes formas: o proprietário do veículo poderá optar pelo pagamento à vista em janeiro, com desconto de 3%; terá também a opção de pagar o valor total em fevereiro, sem desconto ou escolher pelo pagamento parcelado em até cinco parcelas iguais, entre janeiro e maio.