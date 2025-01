Conheça o carro com o IPVA mais caro de São Paulo; valor ultrapassa R$ 600 mil

Em São Paulo, os impostos de veículos de luxo alcançam valores impressionantes. No topo da lista está o Aston Martin Valour, com um IPVA de R$ 616.500,55. Logo atrás, aparece o Porsche 918 Spyder, com um tributo fixado em R$ 542.275,99.

Aston Martin Valour: exclusividade e potência

O Aston Martin Valour, uma edição limitada com apenas 110 unidades fabricadas no mundo, combina design retrô e tecnologia avançada. Equipado com um motor V12 twin-turbo de 5,2 litros e câmbio manual de seis marchas, o veículo homenageia a era clássica dos superesportivos. Seu IPVA é o mais alto registrado na capital paulista.

Porsche 918 Spyder: desempenho híbrido de ponta

O Porsche 918 Spyder ocupa a segunda posição na lista. Este supercarro híbrido combina um motor V8 de 4,6 litros com dois motores elétricos, entregando mais de 880 cv. Capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos, o modelo une desempenho extremo à inovação tecnológica. O tributo do veículo atinge R$ 542.275,99.

Outros modelos com IPVAs elevados

Além do Aston Martin Valour e do Porsche 918 Spyder, outros carros de luxo também figuram entre os maiores impostos registrados em São Paulo. Exemplos incluem o McLaren Senna (R$ 315.448,83), o Lamborghini Aventador Ultimae Roadster (R$ 311.871,23) e o Ferrari SF90 Spider (R$ 297.829,15). Marcas como Lamborghini, Ferrari e McLaren aparecem repetidamente na lista, com valores de IPVA que superam os R$ 250 mil.

Municipio/Registro Marca/Modelo Ano Fabricacao IPVA SAO PAULO I/ASTON MARTIN VALOUR 2024 616.500,55 AMPARO I/PORSCHE 918 SPYDER 2015 542.275,99 ARARAS I/PORSCHE 918 SPYDER 2015 542.275,99 SANTO ANDRE I/MCLAREN SENNA 2018 315.448,83 INDAIATUBA I/LAMBO AVENT ULT ROADST 2022 311.871,23 BARUERI I/MCLAREN 765LT SPIDER 2022 307.724,79 SAO CARLOS I/MCLAREN 765LT SPIDER 2022 307.724,79 GUARULHOS I/FERRARI SF90 SPIDER 2022 297.829,15 PRESIDENTE PRUDENTE I/FERRARI SF90 SPIDER 2022 297.829,15 PIRACICABA I/LAMBORGHINI REVUELTO 2024 288.836,03 SANTANA DO PARNAIBA I/LAMBORGHINI REVUELTO 2024 288.836,03 SAO BERNARDO DO CAMPO I/LAMBORGHINI REVUELTO 2024 288.836,03 ITATIBA I/FERRARI PUROSANGUE 2024 282.999,47 ORLANDIA I/FERRARI 812 GTS 2023 263.084,99 SAO JOSE DO RIO PRETO I/FERRARI 812 GTS 2023 263.084,99 ITUPEVA I/FERRARI 812 GTS 2022 260.640,83 SOROCABA I/FERRARI 812 GTS 2022 260.640,83 SANTA ROSA DE VITERBO I/FERRARI SF90 XX STRADA 2024 238.084,79

Altos tributos e o mercado de luxo

O custo elevado do IPVA reflete o valor dos veículos e a preferência de um público disposto a investir em modelos de alto padrão. Esses tributos são um indicativo da valorização desses automóveis, que vão além de status, oferecendo inovação tecnológica, potência e design.

Apesar de representarem uma pequena parcela dos veículos registrados no estado, esses modelos ilustram a relevância do segmento de luxo no mercado paulista.