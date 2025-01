Carro elétrico paga IPVA? Veja como vai funcionar em 2025

Os carros elétricos e híbridos no Brasil também estão sujeitos ao pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), embora as regras de isenção ou redução variem conforme o estado.

O IPVA, um imposto de competência estadual, é cobrado anualmente e possui alíquotas que podem variar de 1% a 6%, dependendo do valor venal do veículo, definido pela Tabela FIPE. É uma obrigação fiscal que atinge todos os proprietários de veículos automotores no país.

IPVA para Carros Elétricos

Cobrança do IPVA: carros elétricos e híbridos pagam IPVA, mas com condições diferenciadas. No primeiro ano, muitos estados oferecem isenção total ou parcial. A partir do segundo ano, as alíquotas são reduzidas em comparação aos veículos convencionais.

Alíquotas: Carros Elétricos : geralmente, a alíquota é de 0,5% no segundo ano e 1% a partir do terceiro ano.

Carros Híbridos : normalmente, a alíquota é de 0,75% no primeiro ano e 1,5% a partir do segundo ano

Isenções e Descontos por Estado

Atualmente, vários estados brasileiros oferecem isenções ou descontos no IPVA para veículos elétricos e híbridos:

Alagoas : isenção total no primeiro ano; 0,5% no segundo ano para elétricos e 0,75% para híbridos.

Distrito Federal : isenção total automática após registro.

Minas Gerais : isenção para veículos fabricados no estado.

Paraná : isenção prorrogada até o final de 2023; informações sobre 2024 ainda não confirmadas.

Rio de Janeiro : alíquota de 0,5% para elétricos e 1,5% para híbridos.

Rio Grande do Sul : isenção desde 1996 para carros elétricos; híbridos pagam alíquota padrão

São Paulo: o ferece desconto para veículos elétricos e movidos a hidrogênio.

A isenção ou redução do IPVA é uma estratégia dos governos estaduais para incentivar a adoção de veículos menos poluentes e contribuir para metas ambientais.

É importante que os proprietários de carros elétricos fiquem atentos às regras específicas de seu estado e garantam o cumprimento das obrigações fiscais para evitar penalidades. Para informações detalhadas, recomenda-se consultar o site da Secretaria da Fazenda do respectivo estado.