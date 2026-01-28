Tesla vai investir US$ 2 bi na xAI, de Elon Musk, para competir com a OpenAI

A Tesla anunciou nesta quarta-feira, 28 de janeiro, um investimento de US$ 2 bilhões na xAI, empresa de inteligência artificial criada por Elon Musk, que tem se posicionado como potencial concorrente da OpenAI. O aporte faz parte de uma rodada de financiamento da xAI, avaliada em US$ 20 bilhões, revelada no início deste mês.

A startup é conhecida pelo desenvolvimento do Grok, um chatbot com recursos de geração de imagem. Segundo a Tesla, o valor investido segue os mesmos termos de mercado estabelecidos por outros participantes da rodada de captação.

A xAI foi inicialmente registrada como empresa de benefício público no estado de Nevada, em março de 2023, sem comunicação prévia aos acionistas da Tesla. O status acabou em 2024, quando a empresa deixou de manter compromissos associados à natureza pública da estrutura jurídica.

Investigações e batalhas judiciais

Nos últimos meses, a xAI se tornou alvo de investigações regulatórias em diversas jurisdições. Uma versão do Grok integrada ao Tesla Model X teria facilitado a criação e disseminação de imagens deepfake com conteúdo explícito, geradas a partir de fotos de pessoas reais sem autorização.

A Comissão Europeia abriu uma investigação formal, acompanhada por ações semelhantes do Departamento de Justiça da Califórnia e autoridades na Austrália, Índia, Irlanda e França. Países como Malásia e Indonésia determinaram a suspensão do Grok até que a empresa interrompa a produção em massa de conteúdo classificado como ilegal localmente.

A Tesla integrou o Grok em alguns sistemas de entretenimento de seus veículos. No relatório trimestral aos acionistas, afirmou ter firmado um acordo-quadro para "avaliar colaborações em inteligência artificial" com a xAI.

O investimento permanece sujeito a aprovações regulatórias e a previsão é de que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2026.