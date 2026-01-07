IPTU 2026: imposto pode ser pago via PIX, débito automático ou internet banking

Em janeiro, os proprietários de imóveis se organizam para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O tributo anual pode ser pago à vista ou parcelado de acordo com as regras municipais.

Em algumas cidades, o número de parcelas pode variar de 10 a 12 vezes.

O que é o IPTU?

O IPTU é um imposto municipal cobrado de proprietários de imóveis residenciais e comerciais de uma cidade.

Diferente de outras contas referentes ao imóvel, como a água e a luz, o pagamento do IPTU é anual, mas pode ser parcelado e pago ao longo do ano.

Normalmente, o vencimento da primeira parcela ou cota única é no começo do mês. O contribuinte que não receber o carnê no endereço do imóvel pode acessá-lo por meio do site da prefeitura.

Como o IPTU é calculado?

A conta para estipular o valor cobrado varia conforme as definições de cada município.

Na maioria das vezes, ela considera:

Valor venal - estimativa do valor de venda definido pela prefeitura;

estimativa do valor de venda definido pela prefeitura; Localização - bairros com mais infraestrutura e mais valorizados podem encarecer o IPTU de um imóvel;

bairros com mais infraestrutura e mais valorizados podem encarecer o IPTU de um imóvel; Tamanho do terreno e área construída - quanto maior for a área total e de construção do imóvel, mais caro o tributo;

quanto maior for a área total e de construção do imóvel, mais caro o tributo; Uso - imóveis comerciais, industriais e para prestação de serviços pagam um valor maior que os residenciais.

Qual a finalidade da arrecadação municipal?

O dinheiro arrecadado durante a campanha do IPTU é direcionado para áreas fundamentais para o funcionamento da cidade e ajuda a financiar serviços públicos dentro desses setores.

O imposto é utilizado para manutenção e construção de ruas, instalação de iluminação pública, melhorias na coleta de lixo e limpeza urbana, construção de áreas de lazer, escolas e hospitais públicos e melhorias na segurança.

Quem paga o IPTU?

Em tese, o tributo é de responsabilidade do proprietário.

Porém, na prática, o valor pode ser repassado aos inquilinos, desde que isso seja acordado no contrato de aluguel.

Outro caso é o financiamento. Mesmo enquanto o proprietário continua pagando as parcelas do imóvel ao banco, ele já tem a responsabilidade de arcar com os custos do IPTU.

Como pagar o IPTU?

Por anos, os boletos (ou carnês) do IPTU eram enviados pelos Correios. Porém, com a tecnologia, algumas cidades mudaram esta abordagem.

Por isso, é importante que os contribuintes fiquem atentos se esse método segue ativo em sua cidade. É possível confirmar esse detalhe no site da prefeitura.

Boleto bancário e internet banking

O boleto segue a mesma lógica de pagamento dos carnês físicos, mas agora disponíveis virtualmente.

Os boletos podem ser acessados nos sites das prefeituras e pagos por meio do código de barras presencialmente, em bancos e casas lotéricas, ou com internet banking, via transferências bancárias.

Pix

Algumas cidades também disponibilizam a opção de pagamento via Pix.

Essa alternativa tem débito automático da conta e é mais rápida que outras formas de pagamento, pois dispensa prazo bancário para concluir a operação.

Para realizar a transferência, é preciso consultar a chave da prefeitura e os dados corretos de pagamento.

Também é possível ler o código de barras do boleto e realizar o pagamento via Pix.

Débito automático

A opção do débito automático ajuda quem não quer se preocupar com as datas de vencimento das parcelas ou da cota única.

Por exemplo, em São Paulo (SP) os contribuintes precisam emitir o código de 25 números correspondente à Autorização para Débito Automático.

Na capital paulista, o pagamento com cota única gera 3% de desconto no valor total.

Pagamento em outras cidades

No Rio de Janeiro (RJ), os cidadãos precisam acessar o portal Carioca Digital para emitir as guias de pagamento do IPTU 2026. A cota única pode ser paga até 6 de fevereiro com desconto de 6%.

Em Florianópolis (SC), os descontos acumulativos podem chegar a 20%. Na cidade, é possível emitir uma guia unificada para proprietários com mais de um imóvel. Os boletos já começaram a ser enviados via correio, mas a prefeitura recomenda o acesso online no portal oficial.

Na capital de Goiás, em Goiânia, é possível parcelar o tributo em até 11 vezes ou realizar o pagamento da cota única até 20 de fevereiro com desconto de até 10%.

Em Salvador (BA), a cota única tem desconto de 7% e é possível emitir as vias de pagamento no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) da capital baiana.

Para os contribuintes de Manaus (AM), o pagamento da cota única pode ser realizado em 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 16 de março. Com 12%, 11% e 10% de desconto, respectivamente.