IPTU 2026: Impressão de carnê é obrigatória em São Paulo? Veja mudança

O calendário de vencimentos do IPTU 2026 já foi divulgado pela Prefeitura de São Paulo na última sexta-feira, 2, e os pagamentos começam já no primeiro dia de fevereiro.

A cobrança vale para todos os proprietários de imóveis na capital paulista — residenciais, comerciais e terrenos.

Como consultar o valor do IPTU?

Os valores ainda não foram liberados e estarão disponíveis para consulta apenas a partir de 15 de janeiro.

O contribuinte poderá escolher entre pagar o imposto à vista, com 3% de desconto, ou parcelar em até dez vezes mensais.

O vencimento da primeira parcela, ou da cota única, será o mesmo para todos os imóveis da cidade.

O que muda no IPTU em SP?

A novidade deste ano está na forma de entrega das parcelas na cidade de São Paulo: a prefeitura deixará de enviar pelos Correios os boletos mensais de quem optar pelo parcelamento. Apenas o boleto da primeira prestação será enviado. A partir da segunda parcela, o contribuinte precisará acessar o site da prefeitura.

O imposto poderá ser pago por PIX, internet banking, caixas eletrônicos, agências bancárias e lotéricas. Também continua válida a opção de débito automático para quem já utilizava essa modalidade. Quem quiser aderir ao débito automático pela primeira vez precisa fazê-lo até o vencimento da primeira parcela.

Pagamentos online dispensam a impressão, bastando informar o cadastro do imóvel nos canais digitais de bancos conveniados ou lotéricas via app. Alguns locais físicos, como caixas ou lotéricas, podem exigir o boleto impresso, mas a emissão é gratuita no portal municipal.

A Secretaria Municipal da Fazenda reforça que não envia boletos ou links de pagamento por WhatsApp, e-mail ou SMS. Todos os documentos devem ser gerados exclusivamente pelo site oficial da prefeitura.

Além disso, essa será a primeira cobrança do IPTU após o reajuste de 10% aplicado aos imóveis residenciais. O aumento foi proposto pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e aprovado pela Câmara Municipal em 2025.

O que é o IPTU e como funciona?

O IPTU é um imposto cobrado anualmente pelos municípios sobre a propriedade de imóveis urbanos, como casas, apartamentos e terrenos. O valor é calculado com base no valor venal do imóvel, que considera a localização, tamanho e características do imóvel.

Em algumas cidades, o pagamento pode ser feito à vista ou parcelado, com descontos oferecidos para quem opta por quitar a dívida antecipadamente.

Como consultar o IPTU 2026 pelo CPF?

Consultar o IPTU 2026 pelo CPF é simples e pode ser feito diretamente no site oficial da prefeitura da sua cidade. O procedimento básico segue as etapas abaixo:

Primeiro, acesse o site da prefeitura e localize a seção dedicada ao IPTU ou aos "tributos municipais". Em algumas cidades, como São Paulo, há uma página específica para o IPTU 2026.

Após acessar a página, você encontrará um campo de consulta onde deverá informar o seu CPF.

Alguns municípios solicitam também o endereço do imóvel ou o número de inscrição imobiliária, mas em muitas plataformas, esses dados podem ser recuperados automaticamente, utilizando apenas o CPF.

Uma vez preenchidas as informações, o sistema exibirá o valor devido, as datas de vencimento e outras informações úteis, como opções de pagamento. Lembre-se de usar sempre o site oficial da prefeitura para garantir a segurança dos seus dados pessoais.

Cuidados com golpes na consulta do IPTU

Embora a consulta digital seja prática, é fundamental ter atenção para não cair em golpes. Muitos sites fraudulentos tentam se passar por plataformas oficiais, oferecendo "consultas rápidas" e até mesmo solicitando dados pessoais sensíveis. Para evitar problemas, verifique sempre a URL do site e desconfie de plataformas que solicitam informações não relacionadas ao pagamento do imposto, como senhas bancárias ou dados financeiros.

A única forma segura de consultar o IPTU é por meio do site oficial da prefeitura. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, sempre busque orientação diretamente com o órgão público responsável pelo IPTU na sua cidade.

O que acontece se não pagar o IPTU?

O não pagamento do IPTU pode gerar uma série de consequências, desde multas e juros por atraso até o parcelamento da dívida, com custos adicionais. Além disso, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do município, o que pode resultar em cobranças judiciais e, em casos extremos, na penhora do imóvel. Por isso, é importante realizar o pagamento dentro do prazo para evitar complicações legais e financeiras.