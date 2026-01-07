Carnê do IPTU 2026 não chegou? Saiba como consultar online

Algumas prefeituras começaram a enviar os carnês e boletos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026.

No entanto, os contribuintes que tiverem problemas podem consultar o documento por outros meios.

Além do código de barras, os cidadãos podem utilizar o Pix ou débito automático para o pagamento.

O que fazer se não receber o carnê do IPTU 2026?

Em diversas cidades, o envio de boletos já começou. Entre elas, Florianópolis (SC). Ainda assim, a prefeitura recomendou a verificação no portal oficial.

Embora cada cidade estabeleça sua regra, a recomendação geral é fazer uma dupla checagem no site oficial da prefeitura do município em que o imóvel está localizado.

Desta forma, caso não receba dentro do prazo correto, o contribuinte ainda consegue acessar os boletos e pagar o tributo na data limite.

Como pagar IPTU sem o boleto?

Nos carnês de IPTU entregues pelos Correios estão os códigos para pagamento de cada parcela ou da cota única.

Caso não receba, o contribuinte pode acessar a linha de pagamento no site da prefeitura.

Para isso, ele precisa solicitar novas vias na área indicada.

As regras de envio, assim como formas e prazos de pagamento, variam de acordo com cada município.

Pagamento online ou presencial

Os pagamentos dos boletos podem ser realizados por meio de internet banking ou em bancos e casas lotéricas.

Para efetuar o pagamento presencialmente, é preciso fazer download do arquivo a um dispositivo móvel e comparecer em uma das instituições responsáveis.

As condições de pagamento nos bancos e lotéricas variam, mas, por norma, é preciso que ele seja feito com cartão de débito e crédito ou via Pix.

O internet banking traz mais comodidade e permite que os contribuintes efetuem o pagamento através do aplicativo de banco utilizado comumente.