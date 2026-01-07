Carnê do IPTU 2026 não chegou? Saiba como consultar online

Em Florianópolis (SC), começou o envio dos boletos do IPTU 2026 nos correios (Christophe Simon/AFP)
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13h34.
Algumas prefeituras começaram a enviar os carnês e boletos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026.
No entanto, os contribuintes que tiverem problemas podem consultar o documento por outros meios.
Além do código de barras, os cidadãos podem utilizar o Pix ou débito automático para o pagamento.
Em diversas cidades, o envio de boletos já começou. Entre elas, Florianópolis (SC). Ainda assim, a prefeitura recomendou a verificação no portal oficial.
Embora cada cidade estabeleça sua regra, a recomendação geral é fazer uma dupla checagem no site oficial da prefeitura do município em que o imóvel está localizado.
Desta forma, caso não receba dentro do prazo correto, o contribuinte ainda consegue acessar os boletos e pagar o tributo na data limite.
Nos carnês de IPTU entregues pelos Correios estão os códigos para pagamento de cada parcela ou da cota única.
Caso não receba, o contribuinte pode acessar a linha de pagamento no site da prefeitura.
Para isso, ele precisa solicitar novas vias na área indicada.
As regras de envio, assim como formas e prazos de pagamento, variam de acordo com cada município.
Os pagamentos dos boletos podem ser realizados por meio de internet banking ou em bancos e casas lotéricas.
Para efetuar o pagamento presencialmente, é preciso fazer download do arquivo a um dispositivo móvel e comparecer em uma das instituições responsáveis.
As condições de pagamento nos bancos e lotéricas variam, mas, por norma, é preciso que ele seja feito com cartão de débito e crédito ou via Pix.
O internet banking traz mais comodidade e permite que os contribuintes efetuem o pagamento através do aplicativo de banco utilizado comumente.