Google leva Pix ao Chrome e ativa 'modo ladrão' em celulares Android no Brasil

O Google anunciou, na última terça-feira, 10, que a partir de agora, celulares Android vendidos no Brasil terão o "modo ladrão" ativado por padrão.

Esse recurso usa inteligência artificial para detectar movimentos suspeitos, como o furto do aparelho, e bloqueia automaticamente a tela do dispositivo.

Desenvolvido no Brasil, o modo ladrão será expandido para outros mercados ao longo do tempo. A ativação automática deste recurso faz do Brasil o primeiro país a ter essa medida de segurança como padrão em dispositivos Android. Além disso, o Google anunciou a integração do Pix diretamente no navegador Chrome, permitindo que os usuários realizem compras em e-commerces sem sair da página, utilizando o Google Pay.

Inicialmente disponível para 500 varejistas, esse recurso permitirá que os pagamentos sejam feitos de forma rápida e sem a necessidade de abrir o aplicativo bancário, utilizando o Pix diretamente na tela de checkout.

Integração do Pix e novas funcionalidades na Busca

Essa integração do Pix ao Chrome faz parte de um esforço contínuo do Google para ampliar sua presença no setor de pagamentos, que começou em 2022 com a licença para ser iniciadora de pagamentos, conectando-se ao sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

Agora, os usuários poderão pagar diretamente pelo Pix no momento da compra online. Para isso, será necessário escolher a conta na Carteira do Google e confirmar a transação por biometria. Por enquanto, o limite para transações será de até R$ 500,00.

Além disso, o Google Pay agora também está integrado ao Lens, ferramenta de pesquisa por imagens.

A partir de agosto, será possível realizar pagamentos com Pix ao reconhecer QR Codes de pagamento ou até mesmo a partir de prints ou conversas que contenham uma chave Pix, tudo por meio do Lens ou da funcionalidade Circule para Pesquisar.

Novas funções para compras e segurança

Além das inovações no campo de pagamentos, o Google também trouxe novas funcionalidades para a Busca.

Agora, os usuários poderão comprar passagens de ônibus com detalhes sobre assentos, Wi-Fi e ar-condicionado, e ingressos para jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro via sistemas Futebolcard e Ingresse.

Além disso, um novo botão de "fazer pedido" será exibido para serviços de delivery como iFood, Rappi e McDonald's.

Google expande segurança com novas ferramentas antirroubo

Em um movimento focado em segurança, o Google anunciou que a funcionalidade de bloqueio remoto também será padrão para celulares Android no Brasil.

Isso permitirá que o usuário, em caso de roubo, bloqueie o celular à distância após inserir o número do telefone. De acordo com o Google, o uso dessa ferramenta cresceu 30% durante o último carnaval, comparado à média anual.

Outra funcionalidade que será padrão no Brasil é a exigência de autenticação biométrica para desativar o rastreamento do celular, além de um endereço seguro para mudanças sensíveis no dispositivo.

A empresa também firmou uma parceria com a Polícia Militar de São Paulo, para que os agentes usem o Google Localizador nos dispositivos corporativos. Com isso, as vítimas de roubo poderão buscar a ajuda da polícia para bloquear os aparelhos furtados diretamente pelo celular do agente.