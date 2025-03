Google confirma Android 16 em junho

O Android 16 chegará mais cedo aos usuários do que qualquer outra versão do software. O Google confirmou que a nova versão do sistema operacional será lançada em junho deste ano. O presidente do Ecossistema Android, Sameer Samat, confirmou ao site de notícias Android Police durante MWC2025 que o Android 16 está a caminho.

"Até agora, tudo bem. Nunca tive um lançamento em que, neste momento, a quantidade de bugs estivesse exatamente onde eu queria, mas a equipe está trabalhando muito duro, e estamos empolgados para chegar lá", afirmou.

A companhia impôs a si mesma que o Android 16 deve chegar em junho, em vez de agosto ou até mais tarde, como ocorreu nos lançamentos do software em anos recentes. Hoje, a atualização do Android 16 está no caminho para a segunda versão beta.

O Android 16 deve chegar mais cedo devido a um novo método utilizado pela companhia, o “Trunk Stable”. Isso significa que todos trabalhando no sistema operacional do Android estão contribuindo para o mesmo ramo de código, o que faz com que a empresa consiga construir o sistema de forma mais regular e frequente. Antes, os funcionários trabalhavam em diferentes ramos, que se fundiam ao fim, aumentando o tempo necessário para resolver problemas e desafios.

Samat disse que muitos usuários esperam atualizações mais rápidas e regulares vindas do Android. “Há algumas mudanças fundamentais que só podem ocorrer com um lançamento do sistema operacional, mas há outras em que projetamos o Android de forma que um componente possa ser atualizado com mais frequência”, comentou.