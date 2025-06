Gmail: por que o Google cobra pelo armazenamento extra e como liberar espaço

O Gmail, serviço de e-mails mais usado no mundo, pode travar devido ao limite de armazenamento gratuito de 15 GB compartilhado com o Google Drive e o Google Fotos. Esse espaço, quando preenchido, impede o envio e recebimento de mensagens, causando transtornos para milhões de usuários.

Desde 2018, com o lançamento do Google One, o Google passou a cobrar pelo armazenamento extra além dos 15 GB gratuitos. A situação se agravou em 2021, quando o Google Fotos deixou de oferecer armazenamento ilimitado para fotos e vídeos enviados a partir de junho daquele ano, fazendo com que esse conteúdo também consumisse a cota gratuita.

Entender as regras do armazenamento e como liberar espaço é fundamental para evitar interrupções nos serviços, que impactam diretamente a rotina de trabalho e comunicação pessoal de usuários ao redor do mundo.

Por que o Gmail fica sem memória?

O espaço gratuito de 15 GB oferecido pelo Google é dividido entre Gmail, Google Drive e Google Fotos. Isso significa que e-mails, anexos, arquivos e fotos armazenados juntos ocupam essa cota. Com o acúmulo de dados, especialmente mensagens com anexos pesados e arquivos, o limite pode ser rapidamente atingido.

Quando isso acontece, o usuário fica impossibilitado de enviar ou receber mensagens até liberar espaço, ou contratar armazenamento extra.

Cobrança pelo espaço extra: início e regras

A cobrança pelo armazenamento adicional começou oficialmente em 2018, com o lançamento do Google One, que unificou os planos pagos do Google. Desde então, ultrapassar os 15 GB gratuitos exige contratação de plano pago.

Em 2021, o Google Fotos deixou de oferecer armazenamento ilimitado gratuito para fotos e vídeos enviados após 1º de junho. A partir daí, as imagens também passaram a contar para os 15 GB gratuitos, tornando mais comum a necessidade de espaço extra.

Impactos do limite de 15 GB nos serviços Google

No Gmail, usuários sem espaço não conseguem enviar ou receber e-mails, e mensagens podem ser devolvidas ao remetente. No Drive, uploads e sincronização são bloqueados, e no Fotos, o backup automático é interrompido.

Além disso, o Drive possui um limite de 5 milhões de arquivos armazenados, independentemente do espaço disponível, o que pode afetar usuários com muitos arquivos pequenos.

Como liberar espaço e evitar interrupções

Para evitar travamentos, recomenda-se:

Excluir e-mails desnecessários, especialmente nas abas "Promoções" e "Social";

Apagar anexos grandes e esvaziar a lixeira e spam;

Gerenciar e excluir arquivos no Drive e fotos no Fotos;

Fazer backup via Google Takeout e remover arquivos da nuvem;

Contratar plano do Google One para mais armazenamento.

Usuários que deixam de pagar o Google One e permanecem acima do limite podem sofrer restrições severas no uso dos serviços. Após dois anos, o Google pode apagar arquivos para liberar espaço, sempre avisando com antecedência.