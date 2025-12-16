Golpe do IPVA: veja técnicas dos bandidos e como se proteger

Com a virada do ano e a cobrança de impostos chegando, um alerta significativo sobre fraudes relacionadas ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) começa a aparecer.

Com os pagamentos adiantados já iniciados em muitos estados, cibercriminosos estão utilizando novas estratégias para enganar motoristas, com a promessa de descontos de até 45% no valor a ser pago.

Esse tipo de golpe já foi visto em 2025, e se desenvolve em várias etapas, começando com o envio de mensagens SMS que prometem descontos atraentes.

Essas mensagens contêm links que direcionam os usuários para sites falsos com domínio “.org”, projetados para parecer os sites oficiais do governo.

Recebimento do SMS: os motoristas recebem um SMS que oferece um desconto significativo no IPVA, para chamar atenção e despertar interesse.

Como se proteger?

Desconfie de ofertas: descontos significativos e inesperados são frequentemente sinais de alerta.

Desde 2020, as guias de pagamento do IPVA não são mais enviadas pelos Correios, e qualquer correspondência desse tipo deve ser ignorada.

A Receita Estadual não realiza cobranças por e-mail ou SMS; portanto, qualquer comunicação desse tipo deve ser considerada suspeita.

A atenção aos detalhes e a desconfiança em relação a ofertas vantajosas são fundamentais para evitar cair em golpes relacionados ao IPVA em 2026.

Utilize sempre os canais oficiais para efetuar pagamentos e, em caso de dúvida, entre em contato com os órgãos responsáveis pelo tributo em seu estado.