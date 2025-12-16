Invest

Golpe do IPVA: veja técnicas dos bandidos e como se proteger

Criminosos estão usando SMS, e-mails e boletos falsos para aplicar golpes relacionados ao IPVA 2026

Aplicativo: 99 automatiza serviço para empresas (LDProd/Thinkstock)

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12h07.

Com a virada do ano e a cobrança de impostos chegando, um alerta significativo sobre fraudes relacionadas ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) começa a aparecer. 

Com os pagamentos adiantados já iniciados em muitos estados, cibercriminosos estão utilizando novas estratégias para enganar motoristas, com a promessa de descontos de até 45% no valor a ser pago.

Esse tipo de golpe já foi visto em 2025, e se desenvolve em várias etapas, começando com o envio de mensagens SMS que prometem descontos atraentes.

Essas mensagens contêm links que direcionam os usuários para sites falsos com domínio “.org”, projetados para parecer os sites oficiais do governo.

  • Recebimento do SMS: os motoristas recebem um SMS que oferece um desconto significativo no IPVA, para chamar atenção e despertar interesse.
  • Inserção da placa do veículo: ao clicar no link, o usuário é levado a um site fraudulento onde é solicitado a inserir a placa do veículo. O site então exibe informações reais do automóvel, criando uma falsa sensação de segurança.
  • Solicitação do CPF: após visualizar os dados, o site pede o CPF da vítima, alegando que é necessário para finalizar o pagamento da dívida.
  • Pagamento via QR code: por fim, o site gera um QR code para pagamento via PIX, direcionando os valores para contas controladas pelos golpistas. Esse método de pagamento instantâneo dificulta o rastreamento e a recuperação dos valores transferidos.

Como se proteger?

  • Desconfie de ofertas: descontos significativos e inesperados são frequentemente sinais de alerta.
  • Verifique os links antes de clicar: certifique-se de que está acessando um site legítimo e não insira informações pessoais em sites suspeitos.
  • Não forneça informações pessoais ou financeiras: evite inserir dados sensíveis em sites desconhecidos.
  • Confirme informações com fontes oficiais: sempre verifique com órgãos governamentais sobre ofertas relacionadas ao IPVA.
  • Mantenha seu software antivírus atualizado: isso pode ajudar a identificar sites falsos e links maliciosos.
  • Eduque-se sobre táticas de phishing: conhecer as técnicas utilizadas pelos golpistas é fundamental para evitar cair em armadilhas.

Desde 2020, as guias de pagamento do IPVA não são mais enviadas pelos Correios, e qualquer correspondência desse tipo deve ser ignorada.

A Receita Estadual não realiza cobranças por e-mail ou SMS; portanto, qualquer comunicação desse tipo deve ser considerada suspeita.

A atenção aos detalhes e a desconfiança em relação a ofertas vantajosas são fundamentais para evitar cair em golpes relacionados ao IPVA em 2026.

Utilize sempre os canais oficiais para efetuar pagamentos e, em caso de dúvida, entre em contato com os órgãos responsáveis pelo tributo em seu estado.

