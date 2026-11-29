Já vi um empreendimento que enfrentava dificuldades para vender seus apartamentos, mudar de cenário após uma transformação que levou apenas duas horas.

Uma dupla de arquitetas montou o decorado, organizou os móveis e deu vida aos ambientes. Depois dessa mudança, as vendas começaram a acontecer e, com o tempo, todas as unidades foram vendidas.

O endereço continuava o mesmo. A metragem também. O que mudou foi que as pessoas passaram a enxergar o que poderiam fazer ali dentro.

E isso não é só impressão de quem trabalha no mercado.

A Associação Nacional dos Corretores dos Estados Unidos, a NAR, pesquisa o tema há anos. No levantamento de 2025, 83% dos corretores que atendem compradores disseram que preparar e mobiliar o imóvel para a venda, o chamado home staging, facilita que o cliente se imagine morando ali. Quase metade dos corretores que representam vendedores relatou redução no tempo de venda.

Nos lançamentos, o decorado tem um desafio ainda maior: ajudar o comprador a visualizar algo que ainda vai ser construído.

Com os olhos, com as mãos e com o corpo

E por que funciona tanto? Porque nós não compramos uma casa só com a cabeça. Compramos com os olhos, com as mãos e com o corpo inteiro.

Sala de estar e estante no projeto de Nathalia Lemos com curadoria de móveis da LZ (André Nazareth/Divulgação)

Primeiro, com os olhos. Um ambiente vazio engana. Muita gente tem dificuldade para dizer se ali cabe um sofá de três lugares ou uma mesa para oito pessoas. O móvel vira régua. Quando o cliente vê a mesa posta e ainda sobra espaço para circular, entende a metragem de outra maneira.

E o olhar muda de foco. Num apartamento vazio, a atenção vai direto para o que incomoda: o pilar, a posição de uma tomada, a janela menor do que se imaginava. Com os ambientes montados, o comprador passa a perceber possibilidades: um canto de leitura, uma área de trabalho, um lugar para reunir a família.

Depois, com as mãos.

Em 2009, duas pesquisadoras americanas, Joann Peck e Suzanne Shu, publicaram um estudo que me marcou. Elas mostraram que o simples fato de tocar um objeto aumenta a sensação de que ele já é nosso e, junto com ela, o quanto estamos dispostos a pagar.

Pense nisso dentro de um decorado. Quantas vezes você já viu uma poltrona linda com uma plaquinha de “favor não sentar”? Ou uma cama impecável que ninguém pode tocar? O cuidado é compreensível. Mas o comprador que senta no sofá, abre a gaveta e apoia o braço na bancada, começa, sem perceber, a se sentir dono.

E, por fim, com o corpo inteiro ali presente.

Uma grande revisão de pesquisas publicada em 2023 no Journal of Marketing reuniu mais de 50 estudos sobre o que acontece quando o consumidor se imagina usando um produto. A vontade de comprar aumenta. Mas o efeito é mais forte quando a experiência é presencial e quando alguém guia a imaginação com palavras.

É por isso que render, planta e tour virtual ajudam, mas não substituem a visita. E é por isso que o corretor é tão importante. Num apartamento vazio, ele descreve. Num decorado, ele conduz. “Aqui vocês recebem os amigos.” “Esse canto pode ser o seu escritório.” “Olha a luz que entra no quarto do casal.”

A conta que o incorporador conhece

Agora, a conta que todo incorporador, e todo investidor de um empreendimento conhece bem.

Montar um decorado custa: projeto, mobiliário, montagem, manutenção. É fácil olhar para esse valor como despesa de marketing. Mas pense no outro lado. Cada mês a mais com unidades paradas também custa: equipe de vendas, mídia, o custo financeiro da obra e, depois da entrega, condomínio e IPTU de apartamentos que ainda não têm dono.

Se o decorado ajuda a vender mais rápido, e as pesquisas e a experiência do mercado mostram que ajuda, ele não é custo. É uma das ferramentas mais eficientes para girar o estoque. E, para quem coloca dinheiro num projeto, velocidade de vendas não é detalhe: quanto antes as unidades são vendidas, antes o capital volta e pode seguir para o próximo empreendimento.

E os móveis não desaparecem depois. Podem seguir para o próximo lançamento, ser vendidos junto com a unidade ou ganhar uma segunda vida no mercado. Existem até leilões dedicados a móveis de decorados.

Mas nem todo decorado funciona. Já vi apartamentos caríssimos, cheios de peças de design, que não despertavam vontade nenhuma. O que separa um do outro?

Uma resposta veio de outra história.

Uma incorporadora contratou um arquiteto cuja linguagem era muito distante daquela com que ela se identificava. O projeto tinha qualidade, mas a empresa não se reconhecia ali. A equipe sentia. E como vender com entusiasmo algo em que você mesmo não acredita?

Chamaram outro profissional e mudaram o mobiliário, as cores, a composição. Foi como trocar o look de alguém.

Sabe quando você veste uma roupa linda, mas sente que não é você? Às vezes basta trocar duas peças e acertar um acessório. Você se olha no espelho e pensa: "Agora sim."

Foi o que aconteceu naquele apartamento. A incorporadora se reconheceu, os corretores voltaram a se empolgar, o marketing entrou na conversa e as vendas ganharam força.

Saí dessa experiência com uma certeza: o decorado também precisa conquistar quem vai apresentá-lo.

O roteiro da visita também é projeto

E tem um detalhe que pouca gente leva em conta: o fim da visita.

Sala de jantar e quarto no projeto de Nathalia Lemos com curadoria de móveis da LZ (André Nazareth/Divulgação)

Daniel Kahneman, Nobel de Economia, mostrou que não lembramos de uma experiência pela média do que vivemos. Lembramos do momento mais intenso e de como ela terminou.

Então eu pergunto: onde termina a visita ao seu decorado? Se o percurso acaba na área de serviço ou num corredor estreito, é essa a última imagem que o cliente leva para casa. Se acaba na varanda, com a luz do fim de tarde, ou na sala, com uma taça na mão, a história é outra. O roteiro da visita também é projeto.

Do lado de quem compra, vale ir ao decorado, e vale ir com calma. Sente, toque, abra os armários. E, depois do encantamento, faça algumas perguntas. Dá para puxar as cadeiras com conforto? Os móveis que você pretende levar têm as mesmas medidas dos que estão ali? Aquela solução pode ser reproduzida na unidade escolhida? E o que faz parte da entrega: revestimentos, marcenaria, iluminação?

Se a compra é para investir, o decorado é ainda mais útil. Ver a planta mobiliada é entender como aquele apartamento vai funcionar para quem alugar e o quanto ele pode render.

Um bom decorado mostra a melhor versão possível de um espaço, e arquitetos fazem verdadeiros milagres em plantas de todos os tamanhos. Deixar claro o que está incluído e o que é sugestão de projeto ajuda o comprador a decidir com segurança e chegar feliz à entrega das chaves.

Para quem incorpora: antes de abrir o decorado ao público, reúnam a equipe. Troquem percepções e construam juntos os argumentos de venda. O corretor precisa conhecer o projeto para além dos valores.

Receber elogios é ótimo. Mas o sinal mais interessante aparece quando o comprador começa a fazer planos.

“Minha mesa cabe aqui.” “Esse quarto pode ser da minha filha.” “Já estou imaginando receber os amigos nessa sala.”

É essa conversa que um bom decorado precisa provocar. Quando o cliente começa a colocar a própria vida naquele espaço, ele deixa de visitar um apartamento e passa a enxergar a sua próxima casa.