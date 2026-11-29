Nenhum clube de futebol brasileiro se valorizou tanto no último ano quanto um time do interior de São Paulo. A façanha não é do Flamengo, do Palmeiras ou de qualquer outro gigante com milhões de torcedores espalhados pelo país. É do Mirassol.

Em 2024, o clube estava avaliado em 114 milhões de reais. No ano seguinte, chegou a 214 milhões de reais. Agora, vale 512 milhões de reais, uma alta de 139% em apenas um ano.

Com o salto, o Mirassol estreia na 20ª posição do ranking dos clubes mais valiosos do Brasil, à frente de equipes tradicionais como Ceará, Guarani, Santa Cruz e Ponte Preta.

Os dados fazem parte da sétima edição do anuário de avaliação econômica dos clubes brasileiros, publicado neste sábado, 28, por Amir Somoggi, sócio-diretor da consultoria Sports Value.

O crescimento percentual do Mirassol foi mais de duas vezes superior ao do segundo colocado no quesito valorização, o Coritiba, cujo valor econômico avançou 69%. Na sequência aparecem Remo (57%), Fluminense (51%) e Santos (45%).

Mas há outro aspecto das finanças do clube paulista que chama a atenção em uma indústria historicamente marcada pelo endividamento: o Mirassol não tem dívidas registradas no levantamento.

Quanto o Mirassol fatura?

Em 2025, o Mirassol registrou receitas de 180 milhões de reais. Desse montante, 164 milhões de reais vieram de receitas recorrentes, enquanto o restante foi proveniente da transferência de jogadores.

Na prática, mais de 90% da arrecadação do clube veio de fontes de receita que não dependem da negociação de atletas.

Os custos com futebol somaram 101 milhões de reais no mesmo período, enquanto o ativo total do clube atingiu 100 milhões de reais.

A ausência de dívidas coloca o Mirassol em uma posição pouco comum no futebol brasileiro. Entre os 30 clubes mais valiosos do país, apenas três não apresentam dívidas operacionais no levantamento da Sports Value: Mirassol, Juventude e Cuiabá.

Juntos, os 30 times acumulam 12,4 bilhões de reais em dívidas operacionais, sem contar as obrigações fiscais e aquelas relacionadas aos estádios.

Quando essas dívidas são descontadas do valor econômico dos clubes, o Mirassol passa a valer mais do que equipes como Sport, Vitória e Ceará, segundo a metodologia da consultoria.

Uma marca que quintuplicou de valor em um ano

Parte expressiva da valorização do Mirassol está associada à evolução de sua marca.

Em 2024, a Sports Value avaliava a marca do clube em cerca de 7 milhões de reais. Em 2025, eram 20 milhões de reais. Agora, são 109 milhões de reais.

O crescimento de 452% em um ano foi o maior entre os 30 clubes analisados pela consultoria.

Para calcular o valor de uma marca, a Sports Value considera variáveis como o tamanho e o engajamento da torcida, a audiência dos jogos, o potencial de consumo, os investimentos no futebol e a capacidade de gerar receitas com patrocínios, licenciamento e direitos de transmissão.

No caso do Mirassol, o valor da marca representa atualmente 21% de sua avaliação econômica. O maior componente são os jogadores e os investimentos nas categorias de base, responsáveis por 35% do total.

Veja como é composto o valuation do Mirassol:

Jogadores e categorias de base: 35%

35% Direitos esportivos: 26%

26% Valor da marca: 21%

21% Ativos sem jogadores: 18%

Os clubes brasileiros que mais se valorizaram em 2026

O desempenho do Mirassol ocorre em meio a um período de expansão da indústria do futebol no Brasil.

Os 30 clubes mais valiosos do país estão avaliados em 54,4 bilhões de reais, o maior patamar da série histórica da Sports Value. O crescimento foi de 15% em relação ao ano passado.

“Valuation dos clubes brasileiros bateu recorde em 2026, graças ao forte crescimento das marcas dos clubes”, afirma Somoggi, no estudo.

Veja os dez clubes brasileiros que mais se valorizaram em relação a 2025:

Mirassol: 139% Coritiba: 69% Remo: 57% Fluminense: 51% Santos: 45% Vasco: 31% São Paulo: 26% Cruzeiro: 23% Flamengo: 22% Ceará: 21%

Em apenas dois anos, o Mirassol multiplicou seu valor econômico por cerca de 4,5 vezes. E chegou à marca de meio bilhão de reais sem carregar um dos principais problemas financeiros dos gigantes do futebol nacional: o endividamento.