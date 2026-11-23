O pagamento do décimo terceiro salário em 2026 terá uma mudança importante no cálculo do Imposto de Renda (IR). Com a ampliação da faixa de isenção, em vigor desde janeiro, trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês não precisam pagar o tributo sobre o benefício. Para quem ganha acima desse valor, a cobrança depende da faixa de renda e pode ter redução parcial.

A nova regra foi estabelecida pela Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025, que ampliou a faixa de isenção do tributo. A legislação também criou um mecanismo de redução gradual do imposto para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.

A mudança também se aplica ao décimo terceiro salário, que tem tributação exclusiva na fonte. Isso significa que o cálculo do imposto sobre o benefício é feito separadamente dos demais rendimentos recebidos pelo trabalhador durante o mês.

Como funciona a nova regra do Imposto de Renda em 2026?

Para seguir a nova regra, a Receita Federal aplica uma redução que pode chegar a R$ 312,89, limitada ao valor do imposto calculado pela tabela progressiva.

Já para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, a redução é parcial e diminui conforme a renda aumenta. A partir de R$ 7.350, não há mais o benefício adicional, e o cálculo segue a tabela progressiva do Imposto de Renda.

A tabela progressiva mensal de 2026 tem cinco faixas, com alíquotas que chegam a 27,5%. A parcela a deduzir e as demais deduções permitidas também entram no cálculo do imposto.

Quando o empregador divide o pagamento em duas parcelas, os descontos sobre o valor total do décimo terceiro são realizados na segunda parcela.

A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro, enquanto a segunda tem prazo até 18 de dezembro, já que o tradicional dia 20 cairá em um domingo em 2026. Essas datas servem para os trabalhadores da ativa, pois aposentados e pensionistas do INSS tiveram o calendário antecipado no primeiro semestre.

O cálculo do Imposto de Renda considera o valor integral do benefício, e não apenas a quantia recebida na segunda parcela.

Décimo terceiro

O décimo terceiro corresponde a um salário mensal para quem trabalhou durante todos os meses do ano. Para quem começou a trabalhar ao longo de 2026, o benefício é proporcional ao período trabalhado.

A cada mês em que o empregado trabalhou pelo menos 15 dias, é contabilizado 1/12 do salário para o cálculo do benefício.

Por isso, trabalhadores que receberam aumento salarial durante o ano, tiveram remuneração variável ou trabalharam apenas parte do período podem ter um décimo terceiro diferente do salário mensal recebido em novembro ou dezembro.