Dia do Trabalho: veja o funcionamento do pregão no dia 1 e 2 de maio

Na quinta-feira (1º de maio), feriado nacional em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Bolsa de Valores (B3) e os bancos estarão fechados. Com isso, não haverá negociação de ações, renda fixa, câmbio, nem atendimentos bancários.

No entanto, o dia 2 de maio, sexta-feira, não é feriado, e, portanto, o sistema financeiro retorna ao funcionamento normal.

As negociações da B3 serão retomadas, incluindo as de ações, derivativos, câmbio e outros produtos. Além disso, as agências bancárias voltam a atender o público em seus horários habituais.

Os serviços digitais, como internet banking e aplicativos bancários, continuarão operando sem interrupções, permitindo a realização de transferências, pagamentos e outras operações financeiras.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio, quinta-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalho.

As compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), também não serão efetivadas no período. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Na sexta-feira, 2 de maio, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.