Dia Livre de Impostos venderá gasolina por R$ 4,24 em São Paulo; veja como participar

O Dia Livre de Impostos será realizado no próximo dia 29 de maio e promete movimentar o varejo nacional com descontos que podem chegar a até 70% do valor final dos produtos.

A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDL-SP), reunindo mais de 100 mil lojas em 1.500 cidades brasileiras.

A expectativa é que a campanha impacte mais de 2 milhões de consumidores em todo o país. E o objetivo é comercializar produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes.

São Paulo

Em São Paulo, duas ações especiais destacam-se como exemplos da mobilização local. No posto Shell da Vila Andrade, próximo ao shopping Jardim Sul, o litro da gasolina será vendido a R$ 4,24, com um limite de 5 mil litros disponíveis a partir das 7h do dia 29.

Já na Vila Madalena, o bar "O Pasquim Bar e Prosa" oferecerá chopp a R$ 7,70 durante todo o expediente, a partir das 12h.

"O Dia Livre de Impostos é mais do que uma campanha promocional: é um movimento de conscientização cidadã que demonstra, na prática, o quanto os impostos encarecem o consumo e afetam o poder de compra dos brasileiros", diz Maurício Stainoff, presidente da FCDL-SP.

Além das vendas com preços livres de impostos, a programação inclui ações educativas e dinâmicas interativas que visam informar a população sobre os impactos da elevada carga tributária no consumo e estimular o debate sobre reformas no sistema fiscal brasileiro.

Ações em São Paulo

Posto G4

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 6600 - Vila Andrade, Sao Paulo - SP, 05.724-002

O Pasquim Bar e Prosa Vila Madalena

Endereço: R. Aspicuelta, 524 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05433-011

Confira todos os estabelecimentos participantes da campanha no site oficial: https:dialivredeimpostos.com.br