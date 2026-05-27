Dia Livre de Impostos mostra peso da tributação no bolso dos brasileiros

Filas em postos de gasolina, consumidores esperando a madrugada virar e produtos desaparecendo rapidamente das prateleiras. A cena, registrada nas primeiras edições do Dia Livre de Impostos (DLI), há quase 20 anos, ajudou a transformar um tema técnico em algo concreto: o peso dos tributos no bolso do brasileiro.

Criado em Belo Horizonte, o movimento propõe uma experiência simples e direta — vender produtos sem repassar os impostos ao consumidor para revelar quanto da conta diária vai, de fato, para os cofres públicos.

A edição de 2026 do Dia Livre de Impostos acontece em 28 de maio em diferentes cidades do país e chega em um momento simbólico. A escolha do mês faz referência ao período do ano em que, na prática, o brasileiro teria trabalhado apenas para pagar impostos antes de começar a gerar renda para si próprio.

O debate ganha ainda mais relevância diante do aumento da carga tributária brasileira, que atingiu 32,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, segundo dados do Tesouro Nacional — o maior patamar em mais de duas décadas.

Apenas nos quatro primeiros meses de 2026, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) já registrava mais de R$ 1,3 trilhão arrecadados em tributos federais, estaduais e municipais.

"32,4% do PIB foi a carga tributária brasileira em 2025, a maior em mais de 20 anos"

Idealizado em 2007 pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), por meio da CDL Jovem, o DLI ganhou dimensão nacional ao longo dos anos em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Hoje, a ação reúne varejistas de diferentes segmentos em torno de uma pauta que mistura consumo, renda, ambiente de negócios e percepção sobre serviços públicos.

“Tradicionalmente conhecido pela venda de produtos sem o valor dos impostos, o DLI utiliza essa experiência prática para mostrar, de forma clara e acessível, o peso dos impostos no dia a dia da população e na operação das empresas”, afirma Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

"Quando o consumidor enxerga a diferença no preço, passa a entender melhor o sistema tributário" Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH

Do combustível ao cafezinho

O impacto da tributação aparece em praticamente toda a rotina do brasileiro. Está no pão francês da padaria, na conta de luz, no streaming, no combustível, no prato feito do almoço e até em produtos básicos de higiene pessoal.

Em refeições feitas fora de casa, por exemplo, os tributos podem representar entre 12% e 25% do valor pago pelo consumidor, dependendo do produto e do regime tributário do estabelecimento. Já itens de higiene pessoal carregam percentuais ainda mais elevados. Segundo dados do Impostômetro, o perfume nacional chega a ter 66% do preço composto por impostos. Shampoo, sabonete, desodorante e papel higiênico também superam facilmente os 30%.

A carga tributária pesa também sobre bens duráveis. Em eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, a incidência total pode variar entre 35% e 45% do valor final do produto, segundo dados da Eletros, entidade que representa a indústria de eletroeletrônicos.

“Quando os impostos encarecem itens essenciais, como alimentação, produtos de higiene e eletrodomésticos, quem perde é o consumidor, que reduz o consumo e compromete uma parcela importante da renda com tributos invisíveis”, afirma o presidente da CDL/BH.

Quanto do preço vira imposto?

Gasolina: cerca de 36% do valor final

Perfume nacional: 66,18%

Desodorante: 43,36%

Shampoo: 39,72%

Papel higiênico: 36,98%

Chuveiro elétrico: 34,58%

Creme dental: 31,22%

Fonte: Impostômetro/IBPT

Gasolina sem imposto vira símbolo do movimento

Entre as ações mais emblemáticas do DLI está a venda de combustíveis sem tributos — iniciativa que ajudou a popularizar o movimento ainda nos primeiros anos.

Em Belo Horizonte, a edição deste ano terá gasolina vendida a R$ 3,64 o litro e diesel a R$ 5,62, valores sem a incidência dos impostos normalmente cobrados. Atualmente, a tributação representa cerca de 36% do preço final dos combustíveis.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina era vendida, em média, a R$ 5,89 na capital mineira no início de maio, enquanto o diesel custava R$ 7,06.

Com a retirada dos tributos, um motorista que normalmente gastaria R$ 194 para abastecer pagará R$ 120. Já no caso do diesel, o abastecimento poderá gerar economia de até R$ 140.

A ação será realizada no Posto Oceano, no bairro Barro Preto, com distribuição limitada de combustível e abastecimento por ordem de chegada — cenário que deve repetir as filas que marcaram edições anteriores.

“A venda do combustível sem a incidência tributária revela o impacto direto que os impostos têm sobre os preços”, diz Marcelo de Souza e Silva. “Queremos chamar a atenção para a alta carga tributária e para a burocracia fiscal, que penalizam o consumo e prejudicam o ambiente de negócios.”

"Mais de 1.500 empresas participam do Dia Livre de Impostos em Belo Horizonte"

Mais do que desconto

Embora o movimento costume atrair consumidores pelas filas e pelos preços reduzidos, o objetivo do DLI vai além das vendas de um único dia. Para os organizadores, a proposta central é ampliar a compreensão sobre o funcionamento da tributação brasileira e seus impactos sobre consumo, renda e competitividade.

Em Belo Horizonte, mais de 1.500 empresas aderiram à edição deste ano. Participam supermercados, farmácias, óticas, bares, restaurantes, lojas de roupas, papelarias, pet shops e empresas de material de construção.

“O DLI começa antes do dia 28. Ele se constrói com o engajamento dos empresários e com a conscientização da sociedade. Nosso objetivo não é apenas gerar vendas em um dia, mas ampliar a compreensão sobre o peso dos tributos no cotidiano”, afirma Silva.