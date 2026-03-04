Invest

Como negociar dívidas com bancos e conseguir desconto real

Feirões e negociações diretas podem oferecer descontos elevados, mas exigem atenção às condições e ao impacto no orçamento

Saiba como pedir desconto, comparar propostas e se proteger de golpes na hora de renegociar dívidas (Bruno Peres/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 4 de março de 2026 às 07h00.

Renegociar dívidas com bancos pode resultar em descontos significativos, principalmente em contratos já em atraso. Com planejamento, é possível aproveitar oportunidades relâmpago em feirões e mutirões de renegociação.

Mesmo com tantos benefícios, é preciso cuidado para evitar descumprimento dos acordos e atenção redobrada para não cair em golpes.

Feirão Limpa Nome e Mutirão: como funcionam e quando participar?

Feirões de negociação são campanhas temporárias organizadas por bancos e assessorias de crédito. Durante os períodos de ofertas, as instituições financeiras oferecem condições especiais, como descontos elevados para pagamento à vista ou parcelamentos com juros reduzidos.

Eventos como o Feirão Limpa Nome, realizado pela Serasa, e mutirões apoiados por organizações como os Procons costumam ocorrer ao longo do ano.

Participar pode ser vantajoso quando a dívida foi negativada e o banco busca recuperar parte do valor.

Como conseguir descontos de até 90% nas dívidas?

O desconto elevado é um dos benefícios mais comuns em dívidas antigas, já provisionadas como perda pelas instituições financeiras.

Nesses casos, o banco pode preferir receber parte do valor do que manter o crédito inadimplente.

O ideal é priorizar o pagamento à vista para obter maior abatimento. Antes de aceitar, é importante solicitar a formalização por escrito e verificar se o acordo prevê quitação total da dívida.

Negociação direta com o banco: passo a passo para pedir desconto

A renegociação pode ser feita diretamente nos canais oficiais da instituição financeira. O processo costuma seguir etapas:

1. Levantar o valor total atualizado da dívida;
2. Avaliar quanto é possível pagar à vista ou por mês;
3. Solicitar proposta formal de desconto;
4. Comparar condições antes de fechar acordo;
5. Exigir comprovante de quitação após o pagamento.

Consumidor Gov e Procon: como usar para renegociar?

A plataforma Consumidor.gov.br permite registrar reclamações diretamente contra instituições financeiras, com prazo para resposta.

Já os Procons estaduais podem intermediar negociações e orientar consumidores sobre direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Contar com o suporte dessas instituições é fundamental para garantir que não haja cobranças abusivas nos contratos de renegociação. 

Nunca aceite a primeira proposta: saiba contra-argumentar

A primeira oferta do banco nem sempre é a melhor. É possível negociar condições mais favoráveis, principalmente se houver capacidade de pagamento à vista.

Argumentar com base na renda atual, apresentar contraproposta e comparar ofertas de outras instituições pode aumentar as chances de desconto adicional.

Quando vale a pena consolidar dívidas em um único empréstimo?

Substituir várias dívidas com juros elevados por um único empréstimo com taxa menor pode reduzir o custo total. Essa estratégia é indicada quando o novo crédito apresenta Custo Efetivo Total (CET) inferior às dívidas anteriores.

No entanto, a consolidação só é vantajosa se não houver aumento do prazo que eleve o custo final.

Como negociar sem comprometer ainda mais seu orçamento?

Antes de fechar qualquer acordo, é preciso revisar o orçamento e garantir que a parcela caiba na renda mensal sem comprometer despesas essenciais e criar um novo ciclo de dívidas.

Criar uma reserva mínima para emergências ajuda a evitar nova inadimplência após a renegociação.

Cuidados ao negociar: golpes e empresas falsas de renegociação

Golpes envolvendo falsas empresas de renegociação são frequentes. O consumidor deve:

  • Confirmar se o contato partiu de canal oficial do banco;
  • Evitar pagamentos antecipados a intermediários;
  • Desconfiar de promessas de “limpar nome” sem acordo formal;
  • Verificar CNPJ e registro da empresa.
