Feirão Serasa Limpa Nome começa hoje com descontos de até 99%

Serão 620 milhões de ofertas disponíveis em todo o país; veja como participar

Dívidas: Feirão Serasa Limpa Nome dá a possibilidade de renegociar dívidas com descontos (Getty/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15h03.

O Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira, 23, com descontos de até 99%. Ao todo, serão 620 milhões de ofertas disponíveis em todo o país. Dívidas com bancos, financeiras, empresas de água, luz, gás e operadores de telefonia participam da campanha.

Ao quitar as dívidas, há a baixa da negativação instantânea e o nome limpo na hora, além da possibilidade de reflexo positivo imediato no Serasa Score. O prazo para negociação vai até 1º de abril.

Para renegociar os débitos, o consumidor pode utilizar o site da Serasa, o aplicativo disponível na Google Play e na App Store ou entrar em contato pelo WhatsApp oficial, no número (11) 99575-2096.

Também é possível buscar atendimento presencial em qualquer agência dos Correios do país, mediante apresentação de documento oficial com foto. As condições oferecidas são iguais às disponíveis nos canais digitais.

Inadimplência

A iniciativa busca frear o avanço da inadimplência, que alcança 81,3 milhões de brasileiros com o nome negativado neste começo de ano — um acréscimo de 71.317 pessoas na comparação com dezembro de 2025.

No total, há 327 milhões de dívidas em aberto, que somam R$ 524 bilhões. Bancos e cartões de crédito lideram entre os setores com maior participação nas pendências (26,3%), seguidos por contas de serviços básicos (22%) e financeiras (19,8%).

De acordo com a Serasa, a edição anterior do Feirão Serasa Limpa Nome, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, resultou em mais de 10,2 milhões de acordos firmados.

*Com Agência Brasil

Acompanhe tudo sobre:Serasa ExperianDívidas pessoaiseducacao-financeiraFinanças

