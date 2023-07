Como calcular o desconto do INSS na folha de pagamento

O cálculo do desconto do INSS na folha de pagamento é um procedimento essencial para os trabalhadores brasileiros.

Por meio de faixas salariais e alíquotas progressivas, determina-se a contribuição previdenciária a ser deduzida.

Compreender como esse cálculo é realizado é fundamental para garantir a correta retenção e repasse dos valores, assegurando benefícios futuros aos trabalhadores.

Como funciona o desconto do INSS

O desconto referente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) consiste em uma porcentagem aplicada sobre o salário do funcionário, com o propósito de contribuir para a previdência e garantir benefícios futuros.

Essa quantia é deduzida diretamente do contracheque do trabalhador, antes mesmo de receber o valor líquido de seu salário.

Vale notar, ainda, que o desconto do INSS é aplicado apenas aos colaboradores contratados sob o regime CLT.

Dessa forma, é responsabilidade da empresa empregadora efetuar essa contribuição em lugar do empregado celetista, informando-o sobre os montantes repassados à previdência.

Para entender como funciona a dedução do INSS na folha de pagamento, é importante saber que os descontos são realizados diretamente pela empresa, que calcula a alíquota proporcional ao salário.

Essa dedução ocorre mensalmente e de forma progressiva. É válido ressaltar que o valor não é retido pela empresa, mas sim repassado à Previdência Social.

Como calcular o desconto do INSS

Primeiramente, é importante destacar que existem duas formas para isso: a fórmula real, que é mais complexa, e uma forma simplificada, onde muitas pessoas utilizam um fator de dedução apresentado na primeira tabela deste conteúdo.

Além disso, é fundamental compreender que o cálculo do desconto do INSS passou a ser progressivo desde 2020.

A seguir, é possível verificar um exemplo que ajuda a entender qual a porcentagem de desconto do INSS de maneira prática:

Salário: R$ 2.000,00

Faixa 1 → Até R$ 1.320,00 Faixa 2 → De R$ 1.320,01 a R$ 2.571,29

Primeiramente, é necessário calcular o desconto da primeira faixa salarial. Multiplicando R$ 1.320,00 por 7,5%, obtemos o valor de R$ 99,00.

Agora, é preciso calcular o desconto da segunda faixa salarial. Subtraindo o valor da primeira faixa do salário total: R$ 2.000,00 - R$ 1.320,00 = R$ 680,00. Em seguida, multiplica-se R$ 680,00 por 9%, resultando em R$ 61,20.

Para obter o valor total do desconto, basta somar os valores calculados nas duas faixas salariais: R$ 99,00 + R$ 61,20 = R$ 160,20.

Portanto, o desconto do INSS para um salário de R$ 2.000,00 é de R$ 160,20. Saber esses valores e quanto se vai ganhar é fundamental para aprender a organizar o orçamento e economizar dinheiro.

Tabela do INSS 2023

Para calcular o valor do INSS, é necessário dividir o salário em faixas salariais e somar as respectivas porcentagens.

Salário Dedução Até R$1320 7,5% Entre R$ 1.320,01 e R$ 2.571,29 9% Entre R$ 2.571,30 e R$ 3.856,94 12% Entre R$ 3.856,95 e R$ 7.507,49 14%

O fator de dedução é utilizado para simplificar o cálculo da contribuição do INSS. Com esse valor de referência, é possível saber quanto é o desconto do INSS.

Sabendo o desconto do INSS, é possível organizar suas finanças e conseguir aplicar dinheiro no fim do mês para fazer o dinheiro render mais.

Qual o teto do desconto do INSS

O teto de desconto do INSS em 2023 é de R$ 1.501,50. Isso significa que, independentemente do valor da receita ou salário do contribuinte, o desconto máximo do INSS será limitado a esse montante para aqueles que possuem a alíquota de 20%.

O teto de desconto do INSS em 2023 é de R$ 1.501,50. Essa quantia estabelece um limite para o desconto máximo do INSS, independentemente do valor de sua receita ou salário.

Em outras palavras, mesmo que o indivíduo tenha uma renda superior ao teto estabelecido, o desconto previdenciário não ultrapassará os R$ 1.501,50 que constam na tabela de desconto do inss.

Essa medida visa evitar que os contribuintes de maior renda sejam sobrecarregados com descontos excessivos, garantindo uma distribuição equitativa das contribuições ao sistema previdenciário.

É importante estar ciente desse limite ao calcular os descontos do INSS na folha de pagamento, pois isso ajuda a organizar o orçamento e a juntar dinheiro na poupança ou outro investimento.

Como calcular o salário líquido com desconto do INSS

De fato, é importante verificar o quanto sobra do salário ao fim do mês ao fim de cada mês, após todas as deduções efetuadas, considerando também o desconto do INSS 2023.

Esse valor remanescente é denominado salário líquido e é obtido por meio da subtração dos descontos do salário bruto, e esse valor já é apresentado na folha de pagamento.

Além dos descontos comuns, como plano de saúde, vale-transporte, empréstimos e contribuição sindical, é imprescindível destacar que existem deduções compulsórias, tais como o desconto do INSS e também do Imposto de Renda.

Vale lembrar que as deduções mudam de acordo com a faixa salarial, número de dependentes e a variedade de descontos possíveis, então é preciso considera todos esses fatores.

Cálculo do desconto do INSS na folha de pagamento

O cálculo do INSS já consta na folha de pagamento, que descrimina todos os valores descontados – além de eventuais bonificações, como horas adicionais, bônus de insalubridade, entre outros.

Considerando um salário bruto de R$2000, para o cálculo do salário líquido considerando apenas os descontos de INSS e IR, temos:

Salário Bruto - Desconto do INSS - Taxa de IR

R$ 2.000,00 - R$ 160,20 - (R$ 2.000,00 x 15% - R$ 354,80)

R$ 2.000,00 - R$ 160,20 + R$ 54,80 = R$ 1.893,60

Portanto, o salário líquido para um salário de R$ 2.000,00, considerando os descontos de INSS e IR, é de R$ 1.893,60.

Vale lembrar, no entanto, que o trabalhador pode ter outros descontos. Por isso é fundamental aprender a organizar as contas pessoais e poder investir, seja em renda fixa, investimento em previdência privada, ações ou outros ativos.

