Raízen aprova recuperação extrajudicial e prevê capitalização de até R$ 39,8 bi

Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19h00.
Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 19h03.
A Raízen, controlada pela Cosan e Shell, obteve a aprovação de um plano de recuperação extrajudicial e prevê um aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões. Este movimento visa reestruturar R$ 61,4 bilhões em dívidas e inclui a separação das operações de combustíveis e de produção de etanol e açúcar.
A Raízen, controlada por Cosan e Shell, obteve nesta sexta-feira, 30, a aprovação de seu plano de recuperação extrajudicial.
Com atuação na produção de açúcar e etanol de cana e na distribuição de combustíveis, a companhia anunciou um aumento de capital que pode variar de R$ 3,5 bilhões a R$ 39,8 bilhões, segundo a agência Reuters.De Raízen a Casas Bahia: o Brasil das recuperações (extra)judiciais
A Shell aportará R$ 3,5 bilhões. Já o empresário Rubens Ometto deve investir cerca de R$ 500 milhões por meio do fundo Aguassanta. A Cosan, que também integra os negócios de Ometto, não participará da capitalização e terá sua fatia na Raízen diluída.
O conselho de administração da companhia tem reunião prevista para 6 de novembro, quando deverá deliberar sobre a aprovação do aumento de capital.
Com apoio de 81,6% dos credores e homologado em 30 de julho, o plano contempla a reestruturação de R$ 61,4 bilhões em dívidas. Pelos termos acordados, 45% dos créditos serão convertidos em participação acionária, ao preço de R$ 0,25 por ação. A parcela restante, de 55%, dará lugar a novos títulos de dívida, por substituição, refinanciamento ou aditamento.Raízen: 6 pontos sobre o maior caso de recuperação extrajudicial do Brasil
A reorganização da Raízen também prevê um programa de desinvestimentos e a divisão das atividades de combustíveis e de produção de etanol e cana-de-açúcar. Os negócios foram reunidos em 2011, quando Shell e Cosan criaram a Raízen.
A separação dará origem a duas companhias abertas, independentes e listadas. A Raízen Energia reunirá a produção e a comercialização de etanol, açúcar e bioenergia. A distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell ficará concentrada na Raízen S.A.
"Tal segregação está condicionada ao cumprimento de todas as condições suspensivas do plano, observados os prazos e as condições legais", afirma a empresa em fato relevante.
Glossário
O que é plano de recuperação extrajudicial?
É um mecanismo que permite que empresas em dificuldades financeiras reestruturem suas dívidas sem passar pela falência judicial, negociando diretamente com os credores.
O que significa capitalização?
É o processo de aumento de capital de uma empresa, geralmente através da emissão de novas ações, para levantar recursos e melhorar sua situação financeira.
O que quer dizer programa de desinvestimentos?
É uma estratégia que envolve a venda de ativos ou divisões de negócios para gerar recursos ou focar nas atividades principais da empresa.