Raízen aprova recuperação extrajudicial e prevê capitalização de até R$ 39,8 bi

A Raízen, controlada por Cosan e Shell, obteve nesta sexta-feira, 30, a aprovação de seu plano de recuperação extrajudicial.

Com atuação na produção de açúcar e etanol de cana e na distribuição de combustíveis, a companhia anunciou um aumento de capital que pode variar de R$ 3,5 bilhões a R$ 39,8 bilhões, segundo a agência Reuters.

A Shell aportará R$ 3,5 bilhões. Já o empresário Rubens Ometto deve investir cerca de R$ 500 milhões por meio do fundo Aguassanta. A Cosan, que também integra os negócios de Ometto, não participará da capitalização e terá sua fatia na Raízen diluída.

O conselho de administração da companhia tem reunião prevista para 6 de novembro, quando deverá deliberar sobre a aprovação do aumento de capital.

Com apoio de 81,6% dos credores e homologado em 30 de julho, o plano contempla a reestruturação de R$ 61,4 bilhões em dívidas. Pelos termos acordados, 45% dos créditos serão convertidos em participação acionária, ao preço de R$ 0,25 por ação. A parcela restante, de 55%, dará lugar a novos títulos de dívida, por substituição, refinanciamento ou aditamento.

Separação das operações

A reorganização da Raízen também prevê um programa de desinvestimentos e a divisão das atividades de combustíveis e de produção de etanol e cana-de-açúcar. Os negócios foram reunidos em 2011, quando Shell e Cosan criaram a Raízen.

A separação dará origem a duas companhias abertas, independentes e listadas. A Raízen Energia reunirá a produção e a comercialização de etanol, açúcar e bioenergia. A distribuição de combustíveis e lubrificantes da marca Shell ficará concentrada na Raízen S.A.

"Tal segregação está condicionada ao cumprimento de todas as condições suspensivas do plano, observados os prazos e as condições legais", afirma a empresa em fato relevante.