Shows cancelados do Coldplay: Procon se pronuncia sobre o caso

O Procon-SP divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 5, sobre o adiamento dos shows da banda britânica Codplay. As apresentações no Brasil foram cancelados por conta do estado de saúde do vocalista da banda, Chris Martin, que foi diagnosticado com infecção pulmonar.

Os shows que aconteceriam neste mês de outubro foram adiados para 2023, mas sem datas para realização. O Procon-SP informou que quem comprou ingresso para os shows terá três opções:

Receber um ressarcimento integral do valor pago pelo ingresso;

Receber um crédito para eventos futuros;

Aguardar as novas datas do evento e permanecer com seu ingresso atual.

O Procon também afirmou que é de responsabilidade da empresa realizadora do evento comunicar aos consumidores atualizações sobre o caso, como um eventual cancelamento do evento, ou futuras datas para sua realização.

O comunicado oficial também lembra que o consumidor que não tiver seus direitos atendidos pode realizar uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor de sua respectiva cidade. O Procon disponibiliza em sua plataforma os canais de atendimento devidos.

O órgão de defesa ressalta a importância da compra de ingressos por canais oficias de venda, para que os direitos do consumidor possam ser garantidos.

Coldplay adia shows em São Paulo

Após a apresentação no Rock in Rio, o Coldplay iria tocar em mais 8 ocasiões, sendo duas ainda no Rio de Janeiro e depois viria para o estado de São Paulo para realizar seis performances, tudo isso entre os dias 11 e 22 de outubro.

As apresentações da turnê Music Of The Spheres, homônima ao último álbum da banda lançado em 2021, foram adiadas por conta do estado de saúde do vocalista da banda, Chris Martin.

O comunicado da banda foi feito via um tweet.

