Lindsay Lohan está de volta: filme com a atriz já tem data de estreia na Netflix; confira

Em uma estratégia de marketing com "timming" perfeito, a Netflix anunciou a data de estreia da comédia romântica estrelada por Lindsay Lohan "Falling for Christmas" (no Brasil, "Uma Quedinha de Natal") nesta terça-feira, 3 de outubro. A data é uma referência à inesquecível cena do filme "Meninas Malvadas", também estrelado pela atriz, quando sua paixão no filme (Aaron Samuels) pergunta qual era a data naquele dia. A novidade, que estreia dia 10 de novembro, traz Lohan ao lado de Chrod Overstreet, estrela de Glee.

Desde que surgiram as primeiras informações sobre uma possível volta de Lindsay às telas, os fãs ficaram curiosos para saber os próximos passos da atriz. No filme, ela interpretará uma herdeira recém-noivada de um hotel, que tem a memória completamente apagada depois de cair enquanto esquiava. A trama se dá com a protagonista se recuperando ao lado de um dono de pousada (Chrod) e sua filha nos dias que antecedem o Natal. O restante do elenco ainda não foi anunciado.

Qual é o futuro do dinheiro? Assine a EXAME e descubra.

Depois de uma carreira bem-sucedida como estrela infantil que virou atriz adolescente, Lohan apareceu em filmes clássicos como "Operação Cupido" e "Sexta-feira Muito Louca". À medida que se aproximava do final da adolescência e da juventude, a atriz se tornou o assunto dos paparazzi, fazendo Lohan abandonar sua carreira e se mudar para a Europa e Dubai.

A atriz lançou projetos esporadicamente desde então, como no filme de 2013 de Paul Schrader, “The Canyons”; aparecendo em uma produção do West End de “Speed-the-Plow” em 2014; na comédia de TV britânica “Sick Note” em 2018; estrelando o reality show da MTV “Lindsay Lohan’s Beach Club” em 2019; e mais tarde naquele ano, aparecendo como jurada na versão australiana de “The Masked Singer”. Embora não completamente sumida, faz tempo que os fãs de Lohan não veem a atriz em um longa-metragem. Aproveitando a situação, a Netflix anunciou outros dois filmes com Lohan — mesmo que nada tenha sido divulgado sobre os novos projetos.