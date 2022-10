"Dahmer: Um Canibal Americano" já é a 9ª série americana mais assistida da Netflix

A história de um dos psicopatas mais assustadores dos Estados Unidos tem deixado um rastro inegável de popularidade na Netflix. "Dahmer: Um Canibal Americano", inspirado na história de Jeffrey Dahmer — psicopata sádico e canibal que matou pelo menos 17 pessoas entre 1978 e 1991 —, já se consagrou como a nona série de língua inglesa mais assistida da plataforma.

Ao todo, foram 496 milhões de horas assistidas, segundo informe da Netflix.

Lançada em 21 de setembro, a minissérie causou uma série de repercussões na mídia, especialmente após o pronunciamento da família de uma das vítimas de Dahmer, retratada na obra em uma cena histórica do julgamento do serial killer.

"Eu não estou dizendo a ninguém o que assistir, eu sei que conteúdo sobre crimes reais é grande agora, mas se você está realmente curioso sobre as vítimas, minha família (os Isbell) estão irritados com essa série", disse Eric via Twitter. "Está nos retraumatizando de novo e de novo, e para quê? Quantos filmes/shows/documentários precisamos?", diz Eric, via Twitter.

A audiência deve subir ainda mais

Como a Netflix conta os totais de audiência nos 28 dias iniciais após o lançamento, é provável que a audiência da minissérie suba ainda mais. A audiência total será avaliada no dia 18 de outubro, o que pode elevar ainda mais os números do trabalho de Ryan Murphy.

Hoje, a lista das séries americanas mais assistidas da Netflix é liderada por Stranger Things, um dos maiores sucessos da plataforma de streaming. Confira a lista:

Stranger Things (Temporada 4) Bridgerton (Temporada 2) Bridgerton (Temporada 1) Stranger Things (Temporada 3) Lucifer (Temporada 5) The Witcher (Temporada 1) Inventando Anna (Minissérie) 13 Reasons Why (Temporada 2) Dahmer: Um Canibal Americano (Missérie) Ozark (Temporada 4)

A história de Jeffrey Dahmer, o canibal americano

A maior parte dos assassinatos cometidos entre 1978 e 1991 foi atribuída a um único homem. Jeffrey Dahmer (1960–1994) estuprou e matou pelo menos 17 homens e meninos até o início dos anos 1990. Os crimes, bastante macabros, envolviam canibalismo e necrofilia (sexo com pessoas mortas), abuso sexual infantil, exposição indecente e até intoxicação pública.

O primeiro assassinato aconteceu em 1978, três semanas após formatura na escola, marcado por uma série de crimes anteriores e posteriores à morte. Depois, entre 1989 e 1991, ele fez mais vítimas, todas com o mesmo padrão: homens e garotos homossexuais — como ele próprio —, mortos em geral por estrangulamento e, após mortos, violados sexualmente.

Após a morte, Dahmer costumava "guardar" os corpos, além de fotografá-los. Depois de alguns dias, também esquartejava e dissecava os cadáveres, para depois consumi-los como alimento.

