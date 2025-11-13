Como escolher uma TV de 65 polegadas ou maior na Black Friday

Quando o assunto é TV de 65 polegadas, a escolha envolve mais do que simplesmente olhar o tamanho da tela. Para fazer um bom investimento, é preciso avaliar também a qualidade da imagem, os recursos adicionais e o ambiente onde a TV será instalada.

Nesse sentido, aproveitar o mês da Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para adquirir uma TV de alta performance e transformar a sala em um verdadeiro cinema. No entanto, antes de decidir por algum modelo, é fundamental entender as características que impactam na experiência de uso.

Tecnologia e qualidade da imagem

A tecnologia do painel é um dos aspectos mais importantes na hora de escolher a TV:

OLED: oferece pretos perfeitos e contraste infinito, ideal para ambientes escuros. Modelos como a LG OLED evo C4 são ideais para quem busca a máxima fidelidade de imagem.

oferece pretos perfeitos e contraste infinito, ideal para ambientes escuros. Modelos como a são ideais para quem busca a máxima fidelidade de imagem. QLED: usa pontos quânticos para melhorar as cores e o brilho. A Samsung QN85D é uma boa opção para quem busca alta qualidade de imagem, especialmente em ambientes bem iluminados.

usa pontos quânticos para melhorar as cores e o brilho. A é uma boa opção para quem busca alta qualidade de imagem, especialmente em ambientes bem iluminados. MiniLED: melhorias no contraste e brilho com LEDs minúsculos. O modelo TCL C755 oferece bom equilíbrio entre qualidade de imagem e preço.

Além disso, a resolução 4K é o padrão para TVs de 65 polegadas, proporcionando uma experiência de visualização nítida. Embora o conteúdo 8K disponível seja limitado, algumas TVs premium já oferecem essa resolução.

Recursos adicionais

Para quem busca uma TV de alta performance, alguns recursos adicionais fazem toda a diferença na experiência de uso:

Taxa de atualização: para filmes e séries, 60 Hz é suficiente, mas 120 Hz é recomendado para gamers ou quem assiste a esportes;

para filmes e séries, 60 Hz é suficiente, mas é recomendado para ou quem assiste a esportes; HDR (High Dynamic Range): garante cores mais vivas e detalhes em cenas escuras ou muito iluminadas;

garante cores mais vivas e detalhes em cenas escuras ou muito iluminadas; Sistema Operacional: escolha um sistema operacional intuitivo e fácil de usar, como Tizen (Samsung), WebOS (LG) ou Google/Android TV (TCL, Philips ), que possibilita acesso rápido a aplicativos de streaming e facilita a navegação;

escolha um sistema operacional intuitivo e fácil de usar, como (Samsung), (LG) ou (TCL, ), que possibilita acesso rápido a aplicativos de streaming e facilita a navegação; Conectividade: se você é gamer, o HDMI 2.1 é fundamental para tirar proveito de recursos como 4K a 120Hz e VRR (taxa de atualização variável). Além disso, verifique se a TV possui entradas HDMI suficientes e uma conexão Wi-Fi estável;

se você é gamer, o é fundamental para tirar proveito de recursos como 4K a 120Hz e VRR (taxa de atualização variável). Além disso, verifique se a TV possui entradas HDMI suficientes e uma conexão Wi-Fi estável; Áudio: para uma experiência completa, procure por Dolby Atmos ou considere um soundbar, já que o áudio em TVs grandes pode ser limitado.

Além desses recursos, para uma experiência imersiva em 4K, a distância recomendada para uma TV de 65 polegadas varia entre 2 metros e 2,5 metros. Portanto, certifique-se de que sua sala oferece o espaço adequado para a TV e considere a iluminação do ambiente.

Modelos recomendados para monitorar

A TCL C755 (QD-Mini LED) é uma das melhores opções em termos de custo-benefício para TVs grandes e de alta performance. Ela utiliza a tecnologia QD-Mini LED, que oferece brilho forte e boas cores, competindo diretamente com modelos mais caros.

Com suporte a 120Hz nativos e HDMI 2.1, é uma excelente escolha para gamers que buscam desempenho elevado sem ultrapassar o orçamento. Em 7 de novembro, a versão de 65 polegadas dessa TV estava disponível por R$ 3.419 (no Pix) ou R$ 3.599 em 10x sem juros.

Já a Samsung QN85D (MiniLED / Neo QLED) é indicada para quem possui uma sala bem iluminada. Seu painel MiniLED (também conhecido como Neo QLED) oferece brilho altíssimo e bom controle de contraste, além de ter um painel de 120Hz nativo.

Equipada com HDMI 2.1 e recursos de otimização para games, oferece uma experiência premium sem o custo elevado e a fragilidade do OLED. O modelo de 65 polegadas estava sendo vendido, em 7 de novembro, por R$ 6.769 (à vista) no site oficial, enquanto a versão de 85 polegadas custava R$ 18.999.

Por fim, a LG OLED evo C4 é considerada uma das melhores opções em termos de qualidade de imagem no mercado, sendo ideal para quem busca a máxima fidelidade visual. Como é uma TV OLED, oferece níveis de preto perfeitos e um contraste infinito, sendo excelente para ambientes escuros. Com 120Hz (ou até 144Hz) e suporte completo a HDMI 2.1, ela também se destaca para quem gosta de jogar.

Embora o preço sugerido para a versão de 65 polegadas esteja em torno de R$ 15.000, em 7 de novembro, foi possível encontrá-la no site oficial por menos de R$ 9.000, com preços chegando a R$ 8.099 em marketplaces. A versão de 77 polegadas, por sua vez, não foi encontrada por menos de R$ 17.099.