Como escolher uma TV de 65 polegadas ou maior na Black Friday

Para fazer um bom investimento, é preciso avaliar também a qualidade da imagem, os recursos adicionais e o ambiente onde a TV será instalada (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h03.
Quando o assunto é TV de 65 polegadas, a escolha envolve mais do que simplesmente olhar o tamanho da tela. Para fazer um bom investimento, é preciso avaliar também a qualidade da imagem, os recursos adicionais e o ambiente onde a TV será instalada.
Nesse sentido, aproveitar o mês da Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para adquirir uma TV de alta performance e transformar a sala em um verdadeiro cinema. No entanto, antes de decidir por algum modelo, é fundamental entender as características que impactam na experiência de uso.
A tecnologia do painel é um dos aspectos mais importantes na hora de escolher a TV:
Além disso, a resolução 4K é o padrão para TVs de 65 polegadas, proporcionando uma experiência de visualização nítida. Embora o conteúdo 8K disponível seja limitado, algumas TVs premium já oferecem essa resolução.
Para quem busca uma TV de alta performance, alguns recursos adicionais fazem toda a diferença na experiência de uso:
Além desses recursos, para uma experiência imersiva em 4K, a distância recomendada para uma TV de 65 polegadas varia entre 2 metros e 2,5 metros. Portanto, certifique-se de que sua sala oferece o espaço adequado para a TV e considere a iluminação do ambiente.
A TCL C755 (QD-Mini LED) é uma das melhores opções em termos de custo-benefício para TVs grandes e de alta performance. Ela utiliza a tecnologia QD-Mini LED, que oferece brilho forte e boas cores, competindo diretamente com modelos mais caros.
Com suporte a 120Hz nativos e HDMI 2.1, é uma excelente escolha para gamers que buscam desempenho elevado sem ultrapassar o orçamento. Em 7 de novembro, a versão de 65 polegadas dessa TV estava disponível por R$ 3.419 (no Pix) ou R$ 3.599 em 10x sem juros.
Já a Samsung QN85D (MiniLED / Neo QLED) é indicada para quem possui uma sala bem iluminada. Seu painel MiniLED (também conhecido como Neo QLED) oferece brilho altíssimo e bom controle de contraste, além de ter um painel de 120Hz nativo.
Equipada com HDMI 2.1 e recursos de otimização para games, oferece uma experiência premium sem o custo elevado e a fragilidade do OLED. O modelo de 65 polegadas estava sendo vendido, em 7 de novembro, por R$ 6.769 (à vista) no site oficial, enquanto a versão de 85 polegadas custava R$ 18.999.
Por fim, a LG OLED evo C4 é considerada uma das melhores opções em termos de qualidade de imagem no mercado, sendo ideal para quem busca a máxima fidelidade visual. Como é uma TV OLED, oferece níveis de preto perfeitos e um contraste infinito, sendo excelente para ambientes escuros. Com 120Hz (ou até 144Hz) e suporte completo a HDMI 2.1, ela também se destaca para quem gosta de jogar.
Embora o preço sugerido para a versão de 65 polegadas esteja em torno de R$ 15.000, em 7 de novembro, foi possível encontrá-la no site oficial por menos de R$ 9.000, com preços chegando a R$ 8.099 em marketplaces. A versão de 77 polegadas, por sua vez, não foi encontrada por menos de R$ 17.099.