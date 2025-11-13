Mercado Livre registra recorde histórico de vendas no 11.11

O avanço das compras online no Brasil e a ampliação das datas promocionais levaram o Mercado Livre a registrar, no 11.11, o maior dia de vendas de sua história. A plataforma teve aumento de 56% nos acessos em relação ao ano anterior e superou, em um único dia, o volume movimentado na Black Friday de 2024. Para 2025, o e-commerce nacional deve alcançar R$ 13,34 bilhões durante a Black Friday, alta de 14,74% ante 2024, segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom).

De acordo com o relatório Setores do E-commerce, produzido pela Conversion, o Mercado Livre concentra cerca de 34% do tráfego entre os grandes marketplaces do país, somando acessos de sites e aplicativos. O indicador reforça a representatividade do desempenho registrado no 11.11.

As categorias com maior crescimento foram Moda & Beleza, Tecnologia e Casa & Decoração. Os produtos mais buscados incluíram árvore de Natal, air fryer, tênis, celular e videogame.

Para Cesar Hiraoka, diretor sênior de Marketing do Mercado Livre, o resultado evidencia o comportamento de compra observado na plataforma. “Batemos o recorde histórico de vendas em um único dia e isso nos mostra que o consumidor está cada vez mais atento às oportunidades e vantagens que o Mercado Livre oferece”, afirma.

Estratégia para 2025

A empresa anunciou que pretende investir R$ 100 milhões em cupons na Black Friday de 2025, acréscimo de 150% em relação ao ano anterior. Também oferecerá parcelamento em até 24 vezes sem juros com cartão Mercado Pago e frete grátis a partir de R$ 19. As medidas buscam ampliar a atratividade da data para consumidores e vendedores.

Os resultados do 11.11 dialogam com a pesquisa “Panorama de Consumo”, realizada pelo Mercado Livre em parceria com o Mercado Pago, com mais de 42 mil respondentes. O levantamento aponta que 81% dos brasileiros planejam suas compras com antecedência e 76% consideram o uso de cupons decisivo no momento da aquisição.

O período também registra maior relevância de ofertas segmentadas, integração entre marketplace, meios de pagamento e entregas, além de preparação antecipada por parte dos consumidores.

Para sustentar a temporada promocional, a empresa lançou sua maior campanha publicitária, criada pela agência GUT. A estratégia reúne nomes como Marcos Mion, Susana Vieira, Nicole Bahls, Ana Castela e Neymar Jr. e inclui mídia 360°, ativações interativas e distribuição de cupons.

O 11.11 é utilizado pela companhia como teste operacional para a Black Friday, com foco em conveniência, logística e ampliação de benefícios ao consumidor.