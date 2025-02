Febraban dá dicas para pagamentos em maquininhas no carnaval

Ajustar os limites do Pix, evitar compras em maquininhas com visor quebrado e desativar temporariamente o pagamento por aproximação. Essas são algumas das recomendações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para foliões que vão curtir os blocos de Carnaval neste fim de semana.

A entidade alerta que a maioria dos furtos e golpes ocorre em meio às multidões, quando criminosos se aproveitam da distração dos foliões e, muitas vezes, se passam por vendedores ambulantes.

Como evitar golpes com cartões no Carnaval

Entre as principais medidas de segurança, a Febraban recomenda desativar temporariamente o pagamento por aproximação dos cartões de crédito e débito, permitindo apenas pagamentos por inserção na maquininha.

"Caso o cliente queira manter a função de pagamento por aproximação, sugerimos que o uso seja feito apenas pelo celular, via aplicativos wallet, que exigem autenticação para cada transação", explica Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Outros cuidados com cartões e maquininhas incluem:

Evitar carregar o celular no bolso sem proteção, preferindo doleiras ou pochetes seguras.

Ativar bloqueios adicionais nos aplicativos bancários.

Evitar anotações de senhas no bloco de notas do celular.

Como proteger sua conta no Pix

A Febraban recomenda que os foliões reconfigurem os limites do Pix no aplicativo do banco, ativando apenas o valor estimado para gastos no Carnaval. Para isso, basta acessar a opção “meus limites Pix” no internet banking e definir um teto diário.

O celular é um dos principais alvos de furtos e roubos durante o Carnaval, e criminosos podem acessar senhas bancárias e dados pessoais se o aparelho estiver desbloqueado no momento do roubo.