Atrasados do INSS: Justiça libera R$ 1,43 bilhão para quase 92 mil aposentados e pensionistas

A Justiça Federal liberou R$ 1,43 bilhão para o pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , beneficiando 91.801 segurados que ganharam ações judiciais em janeiro de 2025. O montante corresponde a 67.433 processos que pedem revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais.

Os valores são referentes às chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que incluem pagamentos de até 60 salários mínimos. O dinheiro será depositado pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs), responsáveis por cada região do país.

Como consultar o pagamento?

Os segurados podem verificar a liberação do pagamento acessando o portal do TRF responsável pelo seu estado. É necessário informar o número do processo ou CPF do beneficiário.

Distribuição dos valores por região

Os recursos foram divididos entre os seis TRFs, conforme a jurisdição de cada um:

TRF-1 (DF e 13 estados): R$ 365,3 milhões para 17.938 processos e 21.173 beneficiários.

TRF-2 (RJ e ES): R$ 123,7 milhões para 5.461 processos e 7.622 beneficiários.

TRF-3 (SP e MS): R$ 153,9 milhões para 5.159 processos e 6.898 beneficiários.

TRF-4 (RS, PR e SC): R$ 360,2 milhões para 18.102 processos e 24.920 beneficiários.

TRF-5 (PE, CE, AL, SE, RN e PB): R$ 285,3 milhões para 13.502 processos e 22.661 beneficiários.

TRF-6 (MG): R$ 141,8 milhões para 7.271 processos e 8.527 beneficiários.

A data exata para o saque depende do calendário de cada TRF. Para mais informações, os segurados devem consultar o site do tribunal responsável.