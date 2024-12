Bolinhas mais leves e identidade dos ganhadores: Caixa desmente os mitos da Mega da Virada

A Mega da Virada 2024, concurso especial da Mega-Sena, oferecerá o maior prêmio de sua história: R$ 600 milhões. O sorteio ocorrerá no dia 31 de dezembro, às 20h, e será válido pelo concurso 2.810.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e pode ser feita nas mais de 13 mil lotéricas da Caixa, pelo aplicativo e portal Loterias Caixa ou pelo Internet Banking para correntistas. Caso um único vencedor leve o prêmio e o aplique na poupança, o rendimento no primeiro mês será de R$ 3,4 milhões.

Caixa desmente mitos sobre a Mega-Sena

A popularidade dos sorteios, especialmente da Mega da Virada, também gera a circulação de boatos e notícias falsas que podem gerar desconfiança. A Caixa Econômica Federal desmentiu algumas das principais alegações:

Bolinhas mais leves

Boatos dizem que algumas bolinhas são manipuladas para favorecer resultados específicos. A Caixa esclarece que todas as bolinhas têm o mesmo peso (66 gramas) e diâmetro (50 mm), fabricadas em borracha maciça. A verificação técnica é feita regularmente por institutos de metrologia especializados para garantir igualdade nas condições de sorteio.

Prêmios em regiões específicas

Outro mito comum é que os prêmios seriam concentrados em determinadas regiões do Brasil. A Caixa explicou que a distribuição dos ganhadores reflete a quantidade de apostas realizadas em cada localidade, mas os números sorteados são completamente aleatórios e não seguem qualquer critério geográfico.

Transparência dos sorteios

Apesar de serem transmitidos ao vivo no YouTube e Facebook, alguns duvidam da fiscalização. Os sorteios contam com auditores independentes, que verificam cada etapa. Protocolos de segurança rígidos asseguram justiça e imparcialidade no processo.

Privacidade dos ganhadores

Circula o boato de que a Caixa teria acesso à identidade dos ganhadores antes que eles se apresentem. Na prática, a Caixa só conhece o vencedor quando ele apresenta o comprovante da aposta. A privacidade é preservada conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)