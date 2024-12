Mega da virada: veja os números mais sorteados nos últimos anos

A partir de quarta-feira, 18 de dezembro, todas as apostas da Mega-Sena serão exclusivas para a Mega da Virada, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões. O prêmio não acumula.

Se não houver ganhadores na faixa principal (acerto de 6 números), o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um apostador ganhe o prêmio total, ele pode aplicar o valor na poupança e receber cerca de R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo app Loterias Caixa (disponível para Android e iOS) ou pelo Internet Banking Caixa (IBC). O valor de uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 5,00.

Premiação da Mega da Virada

Desde sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 121 apostas que acertaram as seis dezenas milionárias. Os números que mais saíram até hoje foram:

10 (5 vezes);

(5 vezes); 05 e 33 (4 vezes);

e (4 vezes); 03, 20, 34, 36, 58, 41, 56 (3 vezes);

(3 vezes); 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51, 53 (2 vezes).

Probabilidade e valores das apostas

Confira as probabilidades de acerto de acordo com a quantidade de números jogados e o valor da aposta no quadro abaixo.

Quantidade nº jogados Valor de aposta (R$) Probabilidade de acerto (SENA - 1 em ...) 6 5 50.063.860 7 35 7.151.980 8 140 1.787.995 9 420 595.998 10 1.050,00 238.399 11 2.310,00 108.363 12 4.620,00 54.182 13 8.580,00 29.175 14 15.015,00 16.671 15 25.025,00 10.003 16 40.040,00 6.252 17 60.060,00 3.819 18 92.820,00 2.697 19 135.660,00 1.845 20 193.800,00 1.292