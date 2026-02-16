Bancos abrem na segunda de Carnaval? Veja como funciona o atendimento

A segunda-feira de Carnaval, 16 de fevereiro de 2026, não é feriado nacional, mas a União decretou ponto facultativo para a data — o mesmo vale para a terça-feira, 17, e para a Quarta-Feira de Cinzas, 18 com ponto facultativo até as 14h.

Apesar disso, cada estado e município pode adotar regras próprias, o que altera o funcionamento de serviços e do comércio.

Devido ao ponto facultativo, bancos, agências do Instituto Nacional do Seguro Social e dos Correios não abrem na segunda e na terça-feira de Carnaval.

Já shoppings, supermercados e parte do comércio costumam operar em horário especial, conforme decisão de cada rede.

Compensações bancárias e meios de pagamento

Não há compensação bancária na segunda, 16, e na terça, 17, incluindo TED.

O Pix funciona normalmente nesses dias.

As atividades bancárias são retomadas na quarta-feira, 18, a partir das 12h.

Em cidades onde as agências fecham antes das 15h, o expediente começa mais cedo para garantir mínimo de três horas de atendimento presencial, informou a Federação Brasileira de Bancos.

Boletos, contas e tributos

Boletos e contas de consumo (água, energia, telefone) com vencimento em 16 ou 17 podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, 18.

Tributos e impostos com vencimento nesses dias devem ser antecipados, já que não há compensação bancária.

Correios e INSS

Os Correios retomam o atendimento presencial na quarta, 18, a partir das 12h; durante o período, seguem canais automatizados (site, telefone, WhatsApp e chat).

As agências do INSS reabrem na quarta, 18, às 14h, apenas para quem já tem perícia médica ou avaliação social agendada.

A partir de quinta, o atendimento volta ao horário normal.

A central 135 do INSS funciona normalmente (7h às 22h), e o site/app Meu INSS seguem disponíveis 24h.