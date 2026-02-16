A Caixa Econômica Federal abre na segunda de Carnaval?

A segunda-feira de Carnaval, 16, não é feriado nacional, mas é ponto facultativo no calendário da União.

]Na prática, isso significa que as agências da Caixa Econômica Federal não abrem na segunda, 16, nem na terça-feira de Carnaval, 17.

O atendimento presencial é retomado na quarta-feira, 18, a partir das 12h, conforme o funcionamento do sistema bancário no período.

Durante os dias sem compensação bancária, TEDs não são processadas, mas o Pix funciona normalmente.

Já boletos e contas de consumo (água, energia, telefone) com vencimento em 16 ou 17 podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte (18). No caso de tributos e impostos, o pagamento deve ser antecipado.

Os canais digitais da Caixa — aplicativo, internet banking e terminais de autoatendimento — seguem disponíveis ao longo do Carnaval, assim como o Pix.

O expediente bancário presencial volta a funcionar na quarta-feira, com abertura a partir das 12h; em cidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do atendimento é antecipado para garantir mínimo de três horas de funcionamento, conforme orientação da Federação Brasileira de Bancos.

Correios e INSS

Os Correios retomam o atendimento presencial na quarta, 18, a partir das 12h; durante o período, seguem canais automatizados (site, telefone, WhatsApp e chat).

As agências do INSS reabrem na quarta, 18, às 14h, apenas para quem já tem perícia médica ou avaliação social agendada.

A partir de quinta, o atendimento volta ao horário normal.

A central 135 do INSS funciona normalmente (7h às 22h), e o site/app Meu INSS seguem disponíveis 24h.