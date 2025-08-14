Yudqs (YDUQ3) tem queda de 46% no lucro, para R$ 30,6 milhões

A Yduqs (YDUQ3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 30,6 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 45,6% frente ao mesmo período de 2024, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 14.

O resultado ficou abaixo da expectativa do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), que projetava lucro líquido ajustado de R$ 35,3 milhões.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado, principalmente, pelos efeitos da provisão para isenção de calouros não engajados (-R$ 23 milhões) e pela migração da base de alunos de financiamentos privados de (-R$ 9,4 milhões).

A receita líquida veio em R$ 1,38 bilhão, aumento de 4,8% frente os R$ 1,31 bilhão do mesmo trimestre do ano anterior. O resultado ficou em linha com a expectativa do BTG Pactual.

Já o Ebitda ajustado veio abaixo das projeções, em R$ 393,9 milhões, ante os R$ 417,6 milhões estimados, segundo o BTG — queda de 7,3% ante o período homólogo do ano passado.

A margem Ebitda ajustada saiu de 32,1% no segundo trimestre de 2024 para 28,6% neste trimestre, também abaixo das projeções de 30,2%.

A base total de alunos da Yduqs se manteve estável no período em comparação a abril a junho de 2024, totalizando 1,43 milhão de alunos. Por segmento, são 1,09 milhão de estudantes no digital (-3,1%), 319 mil no presencial (11,9%) e 21,3 mil na modalidade premium (14,4%).

A empresa também reiterou seu guidance de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões para o Fluxo de Caixa do Acionista (FCA) de 2025.