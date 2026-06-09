Embraer apresenta 1º avião da frota encomendada pela Latam em acordo de US$ 2,1 bilhões

A Latam Brasil apresentou nesta terça-feira, 9, a primeira aeronave Embraer E195-E2 com a pintura oficial da companhia. O modelo passará a integrar a frota da empresa a partir do quarto trimestre de 2026 e faz parte da estratégia de expansão da malha aérea doméstica e regional da companhia.

A aquisição do E195-E2 envolve uma encomenda de 24 aeronaves, além de 50 opções de compra adicionais. O contrato está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões com base no preço de tabela divulgado pela fabricante.

A apresentação ocorreu no hangar da Embraer e marca uma nova etapa da parceria entre as duas empresas, segundo o comunicado. A expectativa da Latam é utilizar a aeronave para ampliar a conectividade em mercados de média densidade, aumentando a integração entre cidades brasileiras e a rede internacional operada pelo grupo.

Com o novo modelo, a companhia pretende ampliar frequências de voos, criar novas rotas e ajustar a oferta de assentos de acordo com a demanda de cada mercado. A aeronave também deve desempenhar papel importante na alimentação dos principais centros de conexão da Latam.

"Estamos tornando nossa frota ainda mais versátil para explorar novos mercados, ampliar operações já existentes e calibrar a capacidade de chegar a ainda mais destinos de forma sustentável”, declarou Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

Segundo a companhia, as primeiras entregas estão programadas para o último trimestre de 2026. Os destinos que receberão as operações iniciais do modelo ainda serão anunciados.

Treinamento de tripulações e novas contratações

A preparação para a chegada da nova frota já começou. Em abril, a Latam concluiu a contratação de mais de 50 pilotos e copilotos que formarão a primeira turma dedicada ao E195-E2.

Os profissionais iniciaram treinamentos específicos, incluindo atividades em simuladores e voos supervisionados voltados à certificação operacional da aeronave. Paralelamente, pilotos que já atuam na empresa também participam do processo de habilitação técnica para o novo equipamento.

Em maio, a companhia lançou seu primeiro banco de talentos no Brasil voltado exclusivamente para copilotos interessados em operar os futuros jatos da frota E195-E2.

A chegada da aeronave também levou a ajustes no padrão visual da Latam. De acordo com a empresa, as características da fuselagem do E195-E2 exigiram adaptações inéditas para a aplicação da identidade visual da companhia.

O projeto ampliou a área destinada à exposição da marca ao longo da fuselagem, aumentando sua visibilidade em comparação com outros modelos da frota.

Jogada de expansão no setor

O E195-E2 é atualmente o maior avião comercial produzido pela Embraer. Integrante da categoria narrow-body, termo utilizado para aeronaves de fuselagem estreita com corredor único, o modelo pode transportar até 146 passageiros em configuração 2-2, sem assentos centrais.

Os primeiros jatos começarão a ser incorporados à frota da Latam a partir de outubro. A companhia ainda não divulgou quais rotas serão atendidas pela aeronave, mas informou que o foco estará em mercados de média densidade, ampliando a conectividade em cidades com demanda intermediária.

A empresa também não detalhou quantas unidades do E195-E2 serão recebidas ainda em 2026.

Com a chegada dos novos aviões, a expectativa da Latam é expandir significativamente sua presença no mercado doméstico. A companhia projeta que a encomenda permitirá acrescentar entre 25 e 30 novos destinos à sua malha aérea brasileira nos próximos anos.

A expansão faz parte do plano de crescimento da frota do grupo. Em 2025, a Latam encerrou o ano com 371 aeronaves, das quais 20 eram cargueiros. Para 2026, a previsão é alcançar uma frota de 410 aviões, já considerando a incorporação dos modelos fabricados pela Embraer.

De acordo com a fabricante brasileira, mais de 200 aeronaves da família E2 já operam comercialmente em 24 companhias aéreas ao redor do mundo. A carteira de pedidos, no entanto, ultrapassa 500 unidades, indicando a continuidade da demanda pelo modelo no mercado global de aviação.