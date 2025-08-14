Yduqs (YDUQ3) compra Unifametro, no Ceará, por R$ 62 milhões

A Yduqs (YDUQ3) anunciou a aquisição integral do Centro Universitário Fametro (Unifametro), localizado no Ceará, por R$ 62 milhões. A operação visa gerar sinergias operacionais e de custos, aumentando a eficiência da companhia no mercado educacional.

A forma de pagamento será dividida em duas parcelas: R$ 31 milhões à vista e R$ 31 milhões, pagos ao longo de cinco anos, com reajuste pelo CDI.

Fundada em 2002, a Unifametro conta com dois campi, em Fortaleza e Maracanaú, além de um polo EAD em Caucaia. A instituição atende mais de 8 mil alunos e oferece um portfólio de 23 cursos presenciais, com destaque para áreas de saúde, como Odontologia, Medicina Veterinária e Enfermagem. Além disso, oferece 13 cursos na modalidade EAD e programas de pós-graduação. A graduação presencial representa 78% da base de alunos da instituição.

Fortalecimento da marca Wyden

Com a aquisição, a Yduqs fortalece sua marca Wyden, especialmente em Fortaleza, onde está concentrada 94% da base presencial da Unifametro. A companhia destaca que a incorporação da Unifametro ao portfólio Wyden reforça seu posicionamento em um mercado estratégico, com alto potencial de crescimento na região.

A Yduqs espera que a operação gere sinergias significativas e que, até 2027, a relação EV/EBITDA chegue a 2,6 vezes.

A conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outras condições acordadas entre as partes.

Pagamento adicional com base no desempenho

A transação inclui uma cláusula de "Earn-Out", ou seja, garante ao vendedor o direito a um pagamento adicional após a venda, caso a empresa atinja determinadas metas ou resultados específicos. No caso desta operação, a cláusula está relacionada à aquisição de vagas adicionais de Medicina através do programa Mais Médicos III e de um processo judicial. O valor de R$ 1,2 milhão por vaga adicional será pago seguindo as mesmas condições de pagamento do preço de aquisição (50% à vista e 50% em cinco anos).

Se as vagas não forem autorizadas em até dois anos, haverá um desconto no valor do Earn-Out: 15% ao ano para o processo judicial de Fortaleza e 20% ao ano para o Mais Médicos III.