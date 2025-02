WeWork volta a ter 100% do controle da operação no Brasil

A WeWork recuperou o controle total de suas operações no Brasil. A companhia de escritórios anunciou a aquisição dos 49,9% restantes da WeWork Brasil que pertenciam ao SoftBank Latin America Fund, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Com isso, a empresa volta a deter 100% de sua operação no país.

John Santora, CEO da WeWork, afirmou que a reintegração do negócio no Brasil fortalece a presença global da marca e reforça seu compromisso com o mercado latino-americano. “A integração bem-sucedida de nossas operações brasileiras abrirá novas oportunidades em uma região estratégica, além de proporcionar uma experiência mais fluida para nossos membros que buscam expandir na Latam”, disse o executivo.

Claudio Hidalgo, presidente regional da WeWork para a América Latina, destacou que a mudança ajudará na eficiência operacional. “Estamos focados em oferecer um ambiente de trabalho de alta qualidade e inovador para nossos membros no Brasil”, afirmou.

A WeWork tem 28 unidades no Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.