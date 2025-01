SoftBank vende participação na WeWork Brasil

Repórter Exame IN

O SoftBank, um dos maiores investidores globais em tecnologia, está desembarcando da WeWork Brasil. O fundo está vendendo sua fatia de 49% no braço nacional da empresa de coworking para a própria WeWork. A subsidiária na América Latina da empresa de escritórios já possuía 51% do negócio.

Com isso, a multinacional americana agora assume controle total das operações no país. O valor da transação não foi divulgado e está sob análise do Cade.

A decisão faz parte de uma reorganização estratégica para simplificar a estrutura acionária da WeWork no Brasil e consolidar sua gestão local, diz o documento da operação enviado ao órgão antitruste.

O SoftBank já tinha feito sua primeira saída do negócio no país em agosto do ano passado, diminuindo sua participação de 71% para os 49%. Naquele mês, a empresa começou a ser alvo de ações de despejo devido à inadimplência em aluguéis de imóveis.

A transação acontece em um momento delicado para a WeWork global. A empresa se recupera de uma grave crise financeira, marcada por inadimplência, fechamento de unidades e um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos em novembro de 2023 (a companhia saiu do Chapter 11 em meados do ano passado).

O SoftBank, que havia investido bilhões para salvar a WeWork em crises anteriores, já tinha reduzido sua participação no empreendimento global. A estimativa é de que a companhia custou cerca de US$ 12 bilhões em perdas para o fundo.

Desde 2019, quando a tentativa de abertura de capital (IPO) fracassou e revelou problemas graves de governança, a WeWork passou por diversas reestruturações.

O cofundador Adam Neumann deixou o comando da empresa, e o SoftBank assumiu o controle majoritário global, investindo mais de US$ 10 bilhões na tentativa de estabilizar as operações.