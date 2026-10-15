Varejo no Brasil, inflação nos EUA e Datafolha: o que move os mercados

Os mercados chegam à quinta-feira, 15, depois de uma sessão de cautela na bolsa brasileira. O Ibovespa fechou em ligeira queda de 0,18%, aos 206.505,98 pontos, praticamente estável, após recuar mais de 1% ao longo do pregão e reduzir as perdas durante a tarde. O dólar à vista avançou 0,17%, a R$ 5,028.

No exterior, a inflação americana acima do esperado aumentou as preocupações com os juros nos Estados Unidos, enquanto, no Brasil, os investidores seguem atentos aos desdobramentos da disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nesta quinta, a agenda econômica reúne indicadores de atividade no Brasil, números de inflação e consumo nos Estados Unidos e dados de produção industrial na Europa.

Os resultados americanos ganham importância depois de o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subir 3,7% em 12 meses até setembro, acima dos 3,6% esperados pelo mercado. A leitura reforçou a cautela sobre a trajetória dos juros e pressionou as bolsas de Nova York na sessão anterior.

No cenário doméstico, a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial também entra no radar. O levantamento deve atualizar as intenções de voto para o segundo turno e ajudar os investidores a avaliar se o cenário eleitoral que impulsionou a bolsa na semana passada continua de pé.

O que acompanhar

Às 9h (horário de Brasília), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados de vendas no varejo referentes a agosto. Em julho, o comércio varejista restrito registrou queda de 0,8% na comparação mensal, embora tenha avançado 1,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Já o varejo ampliado, que inclui atividades como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, cresceu 0,4% em julho ante junho e 1,8% na comparação anual.

Os números ajudam a avaliar o ritmo do consumo doméstico em um ambiente de juros elevados. Para o mercado, a evolução da atividade econômica é uma das variáveis acompanhadas na avaliação das perspectivas para as empresas brasileiras, especialmente aquelas mais dependentes do crédito e da renda das famílias.

No mesmo horário, o IBGE publica o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de setembro. Em agosto, a estimativa para a safra brasileira era de 352,9 milhões de toneladas. A atualização permitirá acompanhar as perspectivas para a produção agrícola do país.

Às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de títulos prefixados, com ofertas de Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F) e Letras do Tesouro Nacional (LTN). A operação ocorre em meio à atenção dos investidores aos juros futuros e à percepção de risco fiscal e eleitoral, fatores que influenciam a precificação dos títulos públicos.

Nos Estados Unidos, o principal bloco de indicadores começa às 9h30, com a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro. Em agosto, o indicador subiu 0,4% na comparação mensal e 5,4% em 12 meses. O núcleo do PPI, que exclui componentes mais voláteis, avançou 0,2% no mês e 4,6% na comparação anual.

Os dados serão acompanhados após a surpresa com o CPI de setembro, que elevou a preocupação com a persistência das pressões inflacionárias. O comportamento dos preços é determinante para as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, e pode influenciar os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.

Também às 9h30, serão divulgados os pedidos semanais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 9 de outubro. Na semana anterior, foram registrados 197 mil pedidos. O indicador ajuda a acompanhar as condições do mercado de trabalho americano, outro fator relevante para as decisões do Fed.

No mesmo horário, o Federal Reserve de Nova York publica o índice Empire State de atividade industrial de outubro. Em setembro, o indicador marcou 7,6 pontos. A leitura atualizada dará mais uma indicação sobre as condições da indústria na região.

Às 10h30, o mercado acompanha as vendas no varejo americano de setembro. Em agosto, as vendas avançaram 1,2% na comparação mensal e 6% em 12 meses. O resultado ajuda a medir a força do consumo nos Estados Unidos, componente importante da atividade econômica do país.

Às 13h, o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga os estoques semanais de petróleo bruto. Na semana anterior, os estoques recuaram 3,186 milhões de barris. O resultado pode influenciar as cotações da commodity e, por consequência, o desempenho de empresas ligadas ao setor de petróleo na B3.

Ainda na agenda internacional, o Reino Unido divulga, às 3h, uma série de indicadores de atividade econômica referentes a agosto. Em julho, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,4% na comparação mensal e 1,6% em 12 meses. Também serão conhecidos os dados da balança comercial, que registrou déficit de 20,97 bilhões de libras em julho, e da produção industrial, que avançou 0,2% no mês e 0,6% na comparação anual.

Às 3h45, a França apresenta o índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro. Em agosto, a inflação francesa havia subido 0,7% na comparação mensal e 2,4% em 12 meses. Já às 6h, a Eurostat divulga os números da produção industrial da zona do euro em agosto. No mês anterior, a atividade recuou 0,1% na comparação mensal e ficou estável em relação a julho de 2024.

Datafolha entra no radar eleitoral

Além da agenda econômica, os investidores acompanham a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial brasileira.

Contratado pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento prevê entrevistas com 2.520 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-00466/2026.

Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, Flávio Bolsonaro aparecia com 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula.

O novo levantamento será acompanhado após a forte valorização dos ativos brasileiros na semana passada, quando o mercado reagiu à perspectiva de vitória de Flávio. Na avaliação de investidores, uma eventual mudança nas intenções de voto pode provocar ajustes nas posições, sobretudo depois do rali recente.

Na quarta-feira, a cautela eleitoral se somou à preocupação com a inflação americana e à realização de lucros. Segundo Nicolas Gass, chefe de alocação de investimentos e sócio da GT Capital, o mercado incorporou com bastante convicção a perspectiva de vitória do candidato do PL, o que aumenta o risco de correção caso as pesquisas indiquem uma disputa mais equilibrada. A expectativa é de volatilidade até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.