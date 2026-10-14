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Quando vai ser divulgada a pesquisa para presidente do Datafolha desta semana?

Nos dados da Datafolha divulgados na última quinta-feira, 8, Flávio marcava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11h44.

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RESUMO ＋

Ao menos seis pesquisas eleitorais para presidente estão previstas entre os dias 13 e 17 de outubro, incluindo novos levantamentos de Datafolha, Quaest, PoderData/Aya e Ipespe. As sondagens medem as intenções de voto no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), marcado para 25 de outubro. Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 8, Flávio registrou 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. O próximo levantamento do instituto será publicado na quinta-feira, 15.

Ao menos seis pesquisas de intenção de voto para presidente da República estão sendo divulgadas entre os dias 13 e 16 de outubro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre elas, a segunda rodada do instituto Datafolha.

Os levantamentos medem a preferência do eleitorado, que irá novamente às urnas no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, para escolher entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Nos dados da Datafolha divulgados na última quinta-feira, 8, Flávio marcava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Considerando o cenário geral, o candidato do PL aparecia com 49% dos votos totais e o presidente, com 45%.

A próxima publicação do instituto será na próxima quinta-feira, 15.

Pesquisas da semana

Na última terça-feira, 13, foram publicados os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus. Na pesquisa PoderData, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula. Já a Nexus mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente.

Nesta quarta-feira, 14, será a vez da Quaest soltar seus resultados, com divulgação prevista para o fim do dia. Este será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, em 4 de outubro. No dia seguinte será publicada a pesquisa Datafolha.

Na sexta-feira, 16, será a vez da pesquisa PoderData/Aya. Já no sábado, 17, o Ipespe deve publicar mais um levantamento, sendo que o último mostrava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3% das intenções de voto.

Perguntas frequentes

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha para presidente? ＋

A próxima pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 está prevista para quinta-feira, 15 de outubro. Será a segunda rodada do instituto após o primeiro turno.

Quem está na frente na última pesquisa Datafolha? ＋

Na pesquisa divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro (PL) registrou 52% dos votos válidos, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerando os votos totais, Flávio tinha 49% e Lula, 45%.

Quais pesquisas eleitorais serão divulgadas nesta semana? ＋

A programação inclui PoderData/Aya e BTG/Nexus, divulgadas na terça-feira, 13; Quaest, na quarta-feira, 14; Datafolha, na quinta-feira, 15; PoderData/Aya, na sexta-feira, 16; e Ipespe, no sábado, 17.

Quando sai a pesquisa Quaest para presidente? ＋

A nova pesquisa Quaest está prevista para quarta-feira, 14 de outubro, no fim do dia. Será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro.

O que mostram as pesquisas PoderData e BTG/Nexus? ＋

Na pesquisa PoderData/Aya divulgada em 13 de outubro, Flávio Bolsonaro aparece com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. No levantamento BTG/Nexus, o senador registra 52%, enquanto o presidente tem 48%.

Qual foi o resultado da última pesquisa Ipespe? ＋

O último levantamento Ipespe mostrou Flávio Bolsonaro com 52,7% das intenções de voto, contra 47,3% de Lula. Uma nova pesquisa do instituto está prevista para sábado, 17 de outubro.

Quando será o segundo turno das eleições presidenciais de 2026? ＋

O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. Os eleitores irão escolher entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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