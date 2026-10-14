Quando vai ser divulgada a pesquisa para presidente do Datafolha desta semana?

RESUMO ＋ Ao menos seis pesquisas eleitorais para presidente estão previstas entre os dias 13 e 17 de outubro, incluindo novos levantamentos de Datafolha, Quaest, PoderData/Aya e Ipespe. As sondagens medem as intenções de voto no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), marcado para 25 de outubro. Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 8, Flávio registrou 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. O próximo levantamento do instituto será publicado na quinta-feira, 15.

Ao menos seis pesquisas de intenção de voto para presidente da República estão sendo divulgadas entre os dias 13 e 16 de outubro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre elas, a segunda rodada do instituto Datafolha.

Os levantamentos medem a preferência do eleitorado, que irá novamente às urnas no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, para escolher entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Nos dados da Datafolha divulgados na última quinta-feira, 8, Flávio marcava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Considerando o cenário geral, o candidato do PL aparecia com 49% dos votos totais e o presidente, com 45%.

A próxima publicação do instituto será na próxima quinta-feira, 15.

Pesquisas da semana

Na última terça-feira, 13, foram publicados os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus. Na pesquisa PoderData, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula. Já a Nexus mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente.

Nesta quarta-feira, 14, será a vez da Quaest soltar seus resultados, com divulgação prevista para o fim do dia. Este será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, em 4 de outubro. No dia seguinte será publicada a pesquisa Datafolha.

Na sexta-feira, 16, será a vez da pesquisa PoderData/Aya. Já no sábado, 17, o Ipespe deve publicar mais um levantamento, sendo que o último mostrava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3% das intenções de voto.