Pesquisa para presidente Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18h07.
Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 18h20.
A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Em relação ao levantamento anterior, ambos passaram a registrar dois pontos percentuais a mais, enquanto o percentual de votos brancos, nulos e de eleitores que não pretendem votar passou de 13% para 9%. A pesquisa ouviu 2.154 pessoas entre 10 e 13 de outubro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 46% das intenções de voto na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.
Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.
Os indecisos somam 1% e os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar somam 9%.
Na comparação com o levantamento divulgado no dia 3 de outubro, Flávio avançou de 44% para 46%, enquanto o atual presidente saiu de 42% para 44% das intenções de voto.
O crescimento dos dois candidatos veio do percentual de eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar, que caiu de 13% para 9%.
Esse é o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno. A pesquisa divulgada na véspera mostrou Lula com 46% e Flávio com 45% no primeiro turno, enquanto na urna o senador teve 47,03% contra 45,16% do atual presidente.
O instituto perguntou ainda sobre a decisão de voto. Cerca de 91% dos entrevistados afirmam que a escolha é definitiva. Outros 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia até dia 25 de outubro.
Na rejeição, quando o instituto questiona em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, 54% afirmam que rejeitam Flávio Bolsonaro. Cerca de 53% dos eleitores dizem que não votam em Lula.
O instituto testou ainda a espontânea, quando o eleitor não é apresentado a nenhum nome; 43% citam Flávio Bolsonaro e 42% falam do presidente Lula.
O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre os dias 10 e 13 de outubro, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08729/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%, segundo a pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.
Sim. A diferença entre os candidatos é de dois pontos percentuais, enquanto a margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos. Por isso, o levantamento indica empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula.
Na comparação com o levantamento divulgado em 3 de outubro, Flávio Bolsonaro passou de 44% para 46%, enquanto Lula passou de 42% para 44%. A diferença entre os dois permaneceu em dois pontos percentuais.
Segundo a Quaest, 9% dos entrevistados afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas. Outros 1% estão indecisos. No levantamento anterior, o primeiro grupo representava 13% dos entrevistados.
Flávio Bolsonaro é rejeitado por 54% dos entrevistados, enquanto Lula registra rejeição de 53%. O indicador representa o percentual de eleitores que afirmam não votar de jeito nenhum em cada candidato.
De acordo com o levantamento, 91% dos entrevistados afirmam que sua escolha é definitiva. Outros 9% dizem que ainda podem mudar de candidato até o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
A pesquisa ouviu 2.154 pessoas entre os dias 10 e 13 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-08729/2026.