Pesquisa para presidente Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%

RESUMO ＋ A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Em relação ao levantamento anterior, ambos passaram a registrar dois pontos percentuais a mais, enquanto o percentual de votos brancos, nulos e de eleitores que não pretendem votar passou de 13% para 9%. A pesquisa ouviu 2.154 pessoas entre 10 e 13 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 46% das intenções de voto na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Os indecisos somam 1% e os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar somam 9%.

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 3 de outubro, Flávio avançou de 44% para 46%, enquanto o atual presidente saiu de 42% para 44% das intenções de voto.

O crescimento dos dois candidatos veio do percentual de eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar, que caiu de 13% para 9%.

Esse é o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno. A pesquisa divulgada na véspera mostrou Lula com 46% e Flávio com 45% no primeiro turno, enquanto na urna o senador teve 47,03% contra 45,16% do atual presidente.

O instituto perguntou ainda sobre a decisão de voto. Cerca de 91% dos entrevistados afirmam que a escolha é definitiva. Outros 9% afirmam que ainda podem mudar de ideia até dia 25 de outubro.

Flávio é rejeitado por 54% e Lula, 53%

Na rejeição, quando o instituto questiona em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, 54% afirmam que rejeitam Flávio Bolsonaro. Cerca de 53% dos eleitores dizem que não votam em Lula.

O instituto testou ainda a espontânea, quando o eleitor não é apresentado a nenhum nome; 43% citam Flávio Bolsonaro e 42% falam do presidente Lula.

O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre os dias 10 e 13 de outubro, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08729/2026.