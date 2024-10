TSMC tem aumento de 54% no lucro líquido; ação no pré-mercado dispara

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, maior fabricante de chips do mundo, divulgou na quinta-feira um aumento de 54% no lucro líquido no terceiro trimestre e prevê crescimento anual da receita nos últimos três meses do ano, já que os fabricantes globais de chips continuam a se beneficiar da demanda impulsionada pela inteligência artificial.

O lucro líquido da empresa foi de 325,3 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 10,1 bilhões) no trimestre de julho a setembro, superando uma estimativa da LSEG de US$ 300,2 bilhões de dólares taiwaneses citada pela Reuters.

As ações listadas nos EUA subiram 8,1% às 6h37 no pré-mercado.

A receita líquida chegou a US$ 23,5 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 36% ano a ano, com a margem bruta da TSMC subindo para 57,8% em julho a setembro, em comparação com 54,3% no mesmo período do ano passado, segundo a CNBC.

'Maior crescimento do setor'

“Com base na perspectiva atual de negócios, esperamos que nossa receita do quarto trimestre fique entre US$ 26,1 bilhões e US$ 26,9 bilhões, o que representa um aumento de 13% ou um aumento de 35% ano a ano”, disse o diretor financeiro da TSMC, Wendell Huang, durante uma teleconferência de resultados.

Na mesma reunião, o presidente e CEO da TSMC, C.C. Wei, enfatizou que a demanda por IA é “real” e que a empresa experimentou o “crescimento mais profundo e amplo de qualquer empresa neste setor”, disse.

“Conversamos com nossos clientes o tempo todo, incluindo aqueles que estão construindo seus próprios chips. E quase todos os inovadores de IA estão trabalhando com a TSMC”, disse ele.

As ações da empresa listadas em Taiwan subiram quase 80% no acumulado do ano, superando os ganhos de 28,57% do mercado mais amplo no mesmo período.

A TSMC agora prevê que suas despesas de capital para este ano aumentarão para um pouco mais de US$ 30 bilhões.

A fabricante de chips taiwanesa, cujas peças são vitais para uma gama de produtos que vão de smartphones a aplicativos de IA, vem aumentando sua presença em todo o mundo, realizando um vasto investimento no exterior de US$ 65 bilhões para três fábricas de chips no Arizona para atender à demanda dos EUA, bem como abrindo sua primeira fábrica no Japão no início deste ano.

Os bons números da TSMC dão acerto alívio ao setor, que ainda digere o desempenho ruim da ASML, empresa holandesa que fornece máquinas para a companhia taiwanesa fabricar seus chips.