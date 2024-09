Empresa dona do TikTok quer produzir seus próprios chips de IA

À medida que a China avança sua indústria de inteligência artificial — e aumenta a rivalidade com os EUA —, a competição está se formando entre seus desenvolvedores de IA locais. Agora, um deles está supostamente trabalhando em seus próprios chips com um grande fabricante.

A ByteDance, dona do TikTok, projetou dois chips com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior empresa do mundo no setor. Segundo o The Information, as duas companhias planejam produzir em massa até 2026.

Ao produzir seus próprios chips, a ByteDance pode se tornar menos dependente das unidades de processamento gráfico da Nvidia, que estão sujeitas aos controles de exportação dos EUA.

Rivalidade local

Em agosto do ano passado, a ByteDance lançou seu chatbot com tecnologia de IA, Doubao, que provou ser um rival difícil para o Ernie Bot do Baidu — considerado a versão chinesa do ChatGPT da OpenAI, que não é permitido no país.

Na China, o Doubao ultrapassou o Ernie Bot em downloads no ano passado e teve mais usuários mensais ativos no iOS, segundo a Bloomberg. A ByteDance lançou atualizações do Doubao para empresas em maio, custando menos do que os modelos de rivais que tiveram que cortar os preços em até 97% em meio à crescente concorrência.

De acordo com informações do mercado, a ByteDance encomendou 200.000 chips H20 da Nvidia — um dos três projetados especificamente para cumprir com os controles de exportação dos EUA. A empresa ainda está esperando o pedido de mais de US$ 2 bilhões, informou o The Information.

No entanto, a ByteDance agora planeja encomendar chips da TSMC, o que economizaria bilhões de dólares, acrescentando que os chips ainda estão sendo projetados e os planos não foram finalizados.

Enquanto isso, a Baidu supostamente projetou seu próprio chip de IA, o Kunlun 3, que em breve começará a ser fabricado na TSMC. No início deste mês, os EUA divulgaram seu mais recente conjunto de controles de exportação sobre tecnologias "críticas" - isso à medida que intensificam seus esforços para conter os avanços tecnológicos da China.