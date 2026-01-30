Trump anuncia Warsh como presidente do Federal Reserve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 30, o novo presidente do Federal Reserve (Fed). Kevin Warsh substituirá Jerome Powell, há quase oito anos no comando do banco central americano.

O anúncio vem em um momento de preocupação dos investidores que questionam a viabilidade da independência do Fed em meio às mudanças de Trump. O presidente americano vinha criticando Powell desde que começou seu segundo mandato, em janeiro de 2025.

Em seu perfil no TruthSocial, Trump afirmou que "tem o prazer de indicar Warsh" para o cargo.

Warsh, ex-diretor do Fed e nome conhecido em Wall Street, foi escolhido após um processo conduzido pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que incluiu 11 candidatos. “Tenho certeza de que ele será um dos GRANDES presidentes do Fed”, escreveu Trump na postagem.

O nome de Warsh ainda precisa ser confirmado pelo Senado, onde enfrenta oposição. O senador republicano Thom Tillis já anunciou que vai barrar qualquer nomeação até a conclusão da investigação contra Powell.

Trump tem pressionado o Fed para reduzir a taxa de juros de referência, atualmente em 3,5% e 3,75%, alegando que esse patamar impede o crescimento da economia americana. Powell, por sua vez, defende a postura do Fed, afirmando que suas decisões são baseadas em análises econômicas e não políticas.

Quando termina o mandato de Powell

Do ponto de vista formal, o mandato de Powell termina em maio de 2026, após oito anos no cargo.

Indicado originalmente por Trump em 2018 e reconduzido pelo ex-presidente Joe Biden em 2022, Powell teve apoio bipartidário nas duas votações de confirmação no Senado, com placares amplos — 84 a 13 na primeira indicação e 80 a 19 na recondução.

Além da presidência, Powell ocupa uma cadeira no Conselho de Diretores do Fed. Esse mandato como diretor vai até janeiro de 2028, mas ele ainda não deixou claro se pretende permanecer no colegiado após o fim de seu período como chair.

Ontem, em entrevista coletiva, Powell foi submetido a uma bateria de perguntas que extrapolavam a política monetária: desde uma investigação do Departamento de Justiça sobre suspeitas de superfaturamento em obras de prédios do Fed até as pressões públicas de Trump por cortes nos juros.

O chairman se recusou a comentar qualquer tema que não estivesse ligado à economia americana, mas respondeu uma jornalista sobre a importância da autonomia dos bancos centrais — “benéfica para a população”, disse Powell — complementando que a política monetária não pode ser instrumentalizada em ciclos eleitorais.